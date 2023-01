Vesiica, mucho más que una joyería

Son muchas las personas que se encuentran en la búsqueda de una joyería acero inoxidable. La razón es que los productos elaborados con el mencionado material tienen muchas ventajas. Entre las principales destaca la alta resistencia y la durabilidad.

Además, otras de sus propiedades es que no se oxidan con el agua, no manchan la piel y no tienden a rayarse ni a abollarse. Asimismo, tienen un coste accesible.

Uno de los centros donde se pueden adquirir este tipo de joyas es Vesiica, una tienda online que cuenta con un catálogo de productos variado para que cada persona elija la alternativa que más se adapte a sus gustos.

Vesiica, una joyería para todos los gustos Las personas que deseen renovar sus joyas pueden acceder a la tienda online de Vesiica, una joyería de acero inoxidable que ofrece opciones para todos los requerimientos. Al ingresar a la plataforma, los usuarios podrán observar todo que tienen disponible con sus precios incluidos.

Los productos de acero inoxidable que ponen a disposición son muchos: pulseras, pendientes, collares y anillos. Las que prefieren las pulseras deben saber que los costes de las mismas oscilan entre 21 y 29 euros.

Los pendientes de acero son una de las joyas más buscadas, ya que no pesan y no molestan en las orejas, por lo que se pueden usar todo el día. Además, debido a su resistencia, son perfectos para ocasiones especiales como, por ejemplo, un paseo a la playa o la piscina.

Hay modelos para cada estilo como argollas tradicionales lisas y con texturas, pendientes en forma de estrella, de carita feliz, de ojos, aretes largos,

ideales para eventos elegantes, entre otros.

Las personas que quieran darle un toque particular a su cuello pueden elegir entre la diversidad de collares cortos y largos, minimalistas y espectaculares diseños. Los que ya tengan sus collares en casa pueden combinarlos con un charms de corazón, de cruz, de cactus o de ala, entre otros. También hay anillos de acero que hacen lucir unas manos delicadas y sofisticadas.

¿Por qué confiar en Vesiica? En Vesiica no solo ofrecen joyas de acero inoxidable, sino también de plata. Las personas pueden hacer sus compras desde cualquier país, ya que el servicio ofrece envíos a todo el mundo. Además, cabe destacar que todos los métodos de pago son seguros y están protegidos.

Uno de los valores agregados de esta marca es que está enfocada en realizar labores sociales. En ese sentido, hay que mencionar que el 3 % de cada comprar va destinado a una buena causa que el propio cliente elige. Los interesados en recibir una asesoría antes de hacer un pedido pueden contactar con el equipo a través del correo info@vesiica.com.