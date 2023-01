Cuentos de Navidad, una joya de la literatura española que escapa de los tópicos navideños Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de enero de 2023, 15:33 h (CET)

La obra es una recopilación de relatos navideños escritos por Bécquer, Valle-Inclán, Blasco Ibáñez, Clarín, Galdós y Emilia Pardo Bazán

Un libro clásico de cuentos para adultos para toda época del año

Diez historias, diez relatos de seis de los mejores autores españoles del XIX, como Pérez Galdós o Valle-Inclán, a los que acompañan unas impactantes y extraordinarias ilustraciones del Premio Nacional de Ilustración, Federico Delicado, forman Cuentos de Navidad, una joya de la literatura española que busca escapar de los “tópicos navideños” en los que hoy en día la sociedad está inmersa.

Y es que Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas «Clarín», Gustavo Adolfo Bécquer, Ramón María del Valle-Inclán, Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez, escribieron sus historias sobre estas fiestas con un espíritu navideño muy distinto al actual, en el que no predominan los villancicos, ni las familias unidas, ni, por supuesto, Papá Noel, aunque sí los Reyes Magos.

El lector descubrirá cómo era la Navidad en el siglo XIX en estos relatos que, como las ilustraciones que los acompañan, pueden parecer un poco oscuros y serios, pero todos son de una calidad literaria incuestionable, por lo que la Editorial Iglú, fiel a su filosofía de acercar la mejor literatura a pequeños y mayores, ha apostado por este Cuentos de Navidad con una edición de lujo.

Seleccionados por Antonio Ventura, todos los cuentos de este libro tienen la capacidad de no envejecer y seguir asombrando por su belleza y exquisitez literaria, lo que convierte a Cuentos de Navidad en un libro imperecedero, imprescindible en cualquier biblioteca.

Argumento de los relatos El lector que se acerque a sus páginas descubrirá a Bécquer y su “Maese Pérez el organista”, una leyenda emotiva y sobrecogedora, donde la fantasía y lo sobrenatural convierte una trama sencilla en toda una experiencia literaria y donde la maestría de Bécquer consigue que se pueda casi escuchar la música descrita en sus líneas.

“La mula y el buey”, de Benito Pérez Galdós, uno de los más bellos cuentos de niños de la literatura del siglo XIX, narra el anhelo de una niña por tener en su belén las figuras de ambos animales que, por su pobreza, sus padres no han podido poner. La pequeña muere, pero lo que no ha podido tener en vida, lo consigue cuando le nacen “unas alitas cortas y blancas”.

Con Vicente Blasco Ibáñez y su relato “El premio gordo”, los lectores ven cómo le cambia la vida, y no precisamente a mejor, a su protagonista Jacinto cuando gana la lotería. Un relato con la moraleja de que no siempre el dinero da la felicidad y de la futilidad del éxito sin esfuerzo. ¿Pero será todo real o producto de un sueño?

El siguiente cuento, compuesto por cuatro relatos de Emilia Pardo Bazán: “Fantasía: la Nochebuena en el Infierno”, “Fantasía: la Nochebuena en el Purgatorio”, “Fantasía: la Nochebuena en el Limbo” y “Fantasía: la Nochebuena en el Cielo”, narra con la excepcional prosa de su autora y unas descripciones muy visuales, cómo la protagonista se pasa esa noche tan señalada descubriendo esos lugares, de la mano de un misterioso embozado, poeta romántico y suicida.

Dos son los cuentos que Antonio Ventura ha seleccionado de Clarín: “La mala noche del diablo”, una alegoría acerca del fructífero poder del amor, visto desde una perspectiva religiosa, y “El Rey Baltasar”, en el que un humilde y decente trabajador, don Baltasar Miajas, por comprar un fastuoso regalo a uno de sus hijos en Reyes, se ve envuelto en deudas y un soborno, echando en balde, toda una vida de trabajo honesto y sin tacha.

Por último, en “La adoración de los Reyes”, Valle-Inclán reescribe el pasaje evangélico asumiendo lo que deben pensar Melchor, Gaspar y Baltasar al ver al niño Jesús.

