Record go incorpora vehículos industriales a sus servicios de movilidad Comunicae

jueves, 5 de enero de 2023, 13:38 h (CET) Record go, compañía mediterránea de soluciones de movilidad global, abre el año presentando un nuevo servicio de alquiler de furgonetas comerciales y ampliando así su oferta de alquiler de vehículos sin conductor de motos y coches La firma de rent a car, en pleno crecimiento y expansión internacional, se mantiene fiel a su compromiso de dar respuesta a las nuevas demandas de los usuarios, objetivo que consigue gracias a acciones como la constante ampliación y actualización de su flota, en la que siempre se encuentran los últimos modelos del mercado.

Con este nuevo servicio de alquiler de furgonetas, se espera poder cubrir las necesidades de logística general, incluyendo mudanzas o demandas puntuales de transporte, así como poder ofrecer soluciones de movilidad reales sean cuales sean las necesidades del usuario.

En esta ocasión, su apuesta por furgonetas comerciales incluye desde vehículos ligeros hasta furgones más grandes de 12 metros cúbicos de capacidad. Las incorporaciones son los modelos Fiat Ducato, Fiat Dobló Cargo, Fiat Scudo y Fiat Scudo doble cabina, entre otros, que se pueden disfrutar, por ahora, en las ciudades de Madrid, Bilbao y Valencia.

20 delegaciones en España, Portugal y Grecia

Este crecimiento en lo que a oferta de servicios se refiere, va de la mano de un proceso de expansión territorial, nacional e internacional, en el que ha estado sumido la compañía este último año y que promete continuar en 2023.

En 2022 han abierto cinco delegaciones, han incorporado las motos a su cartera de servicios y han aterrizado en un nuevo país, Grecia, afianzando así su presencia en el Mediterráneo. Todas estas oficinas, situadas en los principales puntos turísticos de España, Grecia y Portugal, cuentan con una fuerte presencia tecnológica gracias a servicios punteros como sus quioscos digitales Just go box o la digitalización total de procesos con los que la compañía consigue reducir el tiempo de espera medio.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.