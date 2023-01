Fundación COPADE ha apoyado durante 2022 a más de 125 mil personas gracias a 15 proyectos de cooperación y sensibilización Comunicae

jueves, 5 de enero de 2023, 13:07 h (CET) En la actualidad, Fundación COPADE cuenta con 166 socios entre instituciones y particulares pertenecientes a diversos sectores de actuación Durante este último periodo, Fundación COPADE ha conseguido apoyar directa e indirectamente a unas 125.618 personas. Todo ello a través de 15 proyectos de cooperación internacional y sensibilización promovidos principalmente en España y en Ecuador mediante 138 actividades de sensibilización, formación y asesoramiento.

Fundación COPADE ha conseguido recuperarse de las secuelas que el COVID-19 ha dejado tras su paso en toda la sociedad, incrementando notoriamente su actividad en pro de un mundo más humano, justo y sostenible. Un incremento que enorgullece a todos los integrantes de la entidad, especialmente a Javier Fernández, fundador de COPADE, el cual asegura que "COPADE es la suma de todos nosotros, la suma de todas las complicidades. La Fundación no tendría sentido sin este apoyo que tenemos de muchas instituciones y particulares que hace que nuestro alcance en impactos positivos sean mayores", agradeciendo así a todos los 166 socios que ya forman parte de la Fundación y mediante los cuales se hacen realidad todos los proyectos impulsados por COPADE.

¿Qué proyectos ha impulsado COPADE durante este último periodo?

De los quince proyectos que ha llevado a cabo durante este último periodo, cinco de ellos han estado relacionados con los bosques y diez en torno a la sensibilización, muy especialmente con la promoción y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre los proyectos relacionados con los bosques, destacan en concreto dos de ellos: 'GO PRORURAL' y 'DEL BOSQUE A TU CASA', ambos desarrollados en España. El primero tenía como objetivo impulsar la economía en el denominado ‘Triángulo del Frío’ que abarca las zonas de Teruel y Guadalajara, ambas zonas pertenecientes a la ‘España Vaciada’. 'GO PRORURAL', promueve el desarrollo rural a través de una explotación sostenible e inteligente de los recursos forestales de la zona mediante la generación de un mercado responsable de productos innovadores de alto valor y certificados por Madera Justa y por FSC. Una forma de aprovechar de forma sostenible y eficiente todos los recursos naturales, conservar los bosques y promover el desarrollo en las zonas rurales que sufren, muy frecuentemente, problemas de despoblación. Este proyecto, que lleva activo desde 2020 y en el que han participado entidades como CESEFOR, Leroy Merlin, FSC o Azentúa, ha conseguido promover el empleo entre personas que, a menudo, les supone una mayor dificultad encontrar un trabajo debido al entorno en el que residen. El proyecto es financiado al 80% por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), gestionado por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Montante total de la ayuda: 562.281,83€.

Por su parte, 'DEL BOSQUE A TU CASA', es un proyecto que pretende generar iniciativas económicas innovadoras lideradas por mujeres para dar un aprovechamiento sostenible a los productos forestales no maderables de los bosques españoles. Este proyecto, financiado por la Fundación Biodiversidad a través de los fondos europeos Next Generation, se está desarrollando en diferentes puntos del territorio nacional promoviendo la creación de empleo y el desarrollo rural por medio del Comercio Justo entre mujeres desempleadas al mismo tiempo que ha incentivado el consumo de productos autóctonos de sus bosques como frambuesas, setas, lavanda o hierbas aromáticas, entre otros.

Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Entre los diez proyectos de sensibilización, todos han estado orientados a incrementar la contribución para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos, cabe destacar ‘Pymes y ODS’ con el cual se ha fomentado en las empresas el desarrollo de estos ODS a través de la medición de la Huella Social, certificación que ha puesto en marcha COPADE hace más de un año. Esta iniciativa, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se ha desarrollado en diferentes puntos del territorio nacional como Alicante, Málaga, Madrid, Murcia y La Palma y contó con la participación de 50 empresas de distintos sectores de actuación a las que se ha hecho un acompañamiento personalizado así como la medición de su Huella Social con el objetivo de tener un diagnóstico que permita valorar los efectos de sus prácticas de trabajo, así como conocer su implicación sostenible.

Entre las razones por las cuales COPADE incentiva a las pymes a mejorar su actividad e incrementar su aportación a los ODS consiguiendo la certificación ‘Huella Social’ se encuentran: mayores oportunidades de financiación, atracción y retención del personal, generación de nuevas oportunidades de negocio, mejora de la reputación y generación de valor compartido, entre otros motivos.

Otros de los proyectos de este periodo que también han estado muy enfocados a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tanto en el ámbito nacional como en municipios más pequeños son:

CambiamODS Madrid, un proyecto centrado en la sensibilización en este ámbito entre pymes y el pequeño comercio y que fomenta los ODS a través del tejido empresarial como estrategia para hacer frente a la crisis sanitaria contribuyendo a construir un Madrid inclusivo, seguro, resiliente y sostenible. Todo ello con el objetivo de generar conocimiento entre las pymes afectadas por la pandemia, encontrar soluciones sostenibles para superar la crisis económica post-COVID y conseguir, así, trasladar el mensaje de la Agenda 2030 a la ciudadanía a través de ellos.

AyuntamientODS en la Sierra Guadarrama es otra de las iniciativas para conseguir que los municipios rurales de la sierra madrileña contribuyeran también a la reducción de la pobreza y la desigualdad, aplicando cambios estructurales importantes en sus políticas públicas para mejorar el impacto ambiental y social. En este mismo enclave madrileño se ha promovido ComposteamODS una acción para promover la economía circular y la reducción de residuos orgánicos. De la misma forma con ColegiODS, la formación a través de talleres y charlas, ha sido crucial parainteriorizar los ODS y la Agenda 2030 y concienciar a docentes y al alumnado de la importancia de su cumplimiento.

Participación en WoodLife Company para una madera de calidad y sostenible

Por otra parte, enmarcada en la inquietud de COPADE por impulsar y desarrollar el comercio justo, el consumo responsable y la preservación del medioambiente, también ha participado durante este tiempo con WoodLife Company. Una entidad que nació a impulso de COPADE con el objetivo de comercializar productos de madera de calidad para el acondicionamiento de exteriores bajo la premisa de garantizar la sostenibilidad tanto ambiental como social. WoodLife Company busca fomentar un modelo de negocio responsable en la madera de calidad, poniendo el foco en el máximo aprovechamiento de la economía circular y en soluciones orientadas a la máxima satisfacción del cliente al mismo tiempo que se mejora la calidad de vida de las personas involucradas directa e indirectamente en esta labor. Gracias a la labor conjunta entre esta compañía y COPADE se ha conseguido que estas maderas sostenibles se comercialicen en España a través de grandes plataformas como Leroy Merlin, con perspectivas de futuro también en Francia.

Proyectos en Latino América

La entidad también colabora con pequeñas organizaciones productoras latinoamericanas principalmente en proyectos productivos del sector forestal, artesanal y alimenticio. Concretamente, Ecuador apuesta por la internacionalización de los productos locales a la vez que fortalece las cadenas locales, a destacar los proyectos: Arte-Práctika que busca la innovación en la producción artesanal de artículos de madera con identidad territorial, como eje de reactivación productiva en la parroquia rural de San Antonio de Ibarra; Frontera Norte, una iniciativa que involucra, por primera vez, las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador, y tiene por objetivo generar capacidades técnicas y formativas y contar con herramientas para mejorar la productividad de los/las ebanistas; y en Guayaquil desarrolla un proyecto que apoyará a 1360 mujeres y jóvenes a continuar sus estudios y adquirir las habilidades y capacidades necesarias para poder obtener un empleo y/o generar autoempleos.

En Honduras, COPADE colabora con distintas organizaciones de productores y productoras de café. En Guatemala, la Fundación trabaja desde hace más de una década para fomentar el comercio justo y responsable entre el país y Europa para elevar su competitividad a nivel internacional y nacional. Finalmente, en México, la entidad ha formado alianzas y ha conseguido los recursos necesarios para empezar a trabajar en el país, apoyando igualmente a pequeños productores/as forestales para facilitar su acceso al mercado internacional.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fundación COPADE ha apoyado durante 2022 a más de 125 mil personas gracias a 15 proyectos de cooperación y sensibilización Vytrus registra su primera patente en Europa, USA y Japón para la prevención y tratamiento de la caída del cabello Los jubilados españoles hacen líquido su patrimonio inmobiliario mediante hipotecas inversas El Ministerio del Interior y Territorios de Ultramar de Francia adjudica a Atos el contrato de la Red de Radio del Futuro (RRF) Jose Eshkenazi Smeke: Norteamérica se consolida entre las ligas más valiosas del mundo