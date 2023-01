Caldeu presenta vinos Can Paloma elaborados en Montserrat y un servicio de sommelier online

Para degustar un buen vino no siempre se necesita gastar mucho dinero. Bajo esta premisa, la empresa Caldeu presenta una variedad de productos vinícolas que se caracterizan por su excelente calidad y por ser verdaderas joyas que están en las cartas de prestigiosos restaurantes y hoteles. Además, sus precios son bastante asequibles. Uno de los productos que destaca es el Can Paloma, un magnífico vino de Catalunya que representa una verdadera delicia para el paladar.

Vino de Catalunya con un exquisito sabor a un precio económico Can Paloma Reserva 2014 es un vino de Catalunya elaborado a partir de las variedades syrah, merlot y cabernet sauvignon. El vino ha tenido una crianza de más de 12 meses en barricas de roble francés y americano y un tiempo de envejecimiento que le aporta una fantástica frescura. Este vino tiene un intenso color cereza y su sabor está bien equilibrado y estructurado, presentando notas sutiles de vainilla, además de toques de mermelada, fruta roja y caramelo. Este delicioso producto, cuyo precio actual es de 12 euros, debe su nombre a la finca propiedad de la familia Deu llamada Can Paloma, ubicada en el Parque Natural de Montserrat. Can Paloma Reserva 2014 se ha posicionado entre los mejores Reserva clásico de la actualidad, llegando a ser calificado como el mejor vino de la DO Catalunya en los premios VinDuero 2020 y obteniendo el tercer lugar entre los vinos catalanes presentados en el mismo evento.

El sommelier online de Caldeu Caldeu no solo destaca por ofrecer excelentes vinos de gran calidad, vinos ecológicos y biodinámicos. En la búsqueda por dar a conocer estos grandes vinos, este e-commerce pone a disposición un nuevo servicio de sommelier online que ayuda a los usuarios a elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades. El servicio está basado en la experiencia y asesoría de un sommelier que durante más de 30 años ha trabajado en el sector vinícola. En esta sección, el usuario tiene tres opciones para seleccionar sus preferencias respondiendo a tres preguntas básicas: ¿Cómo te gusta el vino?, ¿cuándo lo disfrutarás?, y ¿con qué lo vas a disfrutar? Con la primera pregunta se elige el tipo de vino (dulce, ligero – sutil, seco, potente – intenso, afrutado), con la segunda se selecciona si será para una celebración, cita romántica, aperitivos / vermuts, comida con amigos o para regalar. La última pregunta es para filtrar los resultados por el maridaje ideal según el alimento que vaya a acompañar el vino. Al responder las preguntas, el sommelier online mostrará las mejores opciones de vinos recomendados según las preferencias de cada ocasión.

Cada uno de estos vinos tiene una descripción detallada en la página web de Caldeu, junto a las valoraciones y reviews de usuarios que los han comprado.

Estas opciones junto a la meticulosidad con que escogen los vinos en Caldeu, así como la calidad de los mismos, hacen de esta web uno de los mejores portales online para comprar vino actualmente en España.