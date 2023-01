Humedad capilaridad y cómo deshacerse de ella con Preactiva Emprendedores de Hoy

Uno de los grandes problemas de las construcciones, sobre todo en hogares familiares, es la humedad por capilaridad. No solo causa daños estéticos y estructurales a la casa, sino también puede producir enfermedades respiratorias. Este problema surge cuando el agua subterránea sube por los poros de las paredes y el suelo. Sin embargo, en España existe Preactiva, una empresa que previene y elimina para siempre las humedades por capilaridad.

La solución ante problemas de humedad por capilaridad Preactiva es una empresa con 10 años de experiencia que ofrece soluciones a los clientes ante problemas de humedad por capilaridad. La entidad logra terminar con ella gracias a la creación de un sistema electro-físico inalámbrico que es 100 % efectivo, además de económico. Tampoco conlleva obras y garantiza la seguridad del proceso. A su vez, el servicio cuenta con una garantía de satisfacción de un año y otra de funcionamiento de 30 años. Por otro lado, el aparato ha obtenido la aprobación de la CE en Europa, FCC en Estados Unidos y el Internacional ICNIRP. Antes, se ha comprobado que no es perjudicial para la salud de las personas, animales y plantas.

Características de la solución Preactiva El equipo electro-físico inalámbrico de Preactiva emite pequeñas ondas de baja frecuencia por las paredes y no por el aire. En consecuencia, logra secar cuatro veces más rápido. Estas ondas penetran en los materiales y evitan la subida del agua, ya que intervienen en su polaridad y la hace descender al orientar el polo negativo de la molécula hacia abajo. De esta manera, se aprovecha la gravedad. A su vez, la instalación es sencilla, con un tiempo estimado de solo tres minutos y no requiere mantenimiento. Por otro lado, elimina para siempre las humedades en un plazo de 4 a 9 meses, según el tipo de construcción. También cabe destacar otra de las ventajas: el ahorro tanto de energía como de la calefacción. En cuanto a las características técnicas, su dimensión es de 28 x 20 x 4,5 centímetros, requiere una tensión de 100-240VAC y cuenta con una alimentación de 12VDC o 48VDC. La empresa dispone de una amplia gama de modelos para diferentes coberturas, desde 50 m2 a 2.500 m2 con un solo equipo.

Con estas características, Preactiva es uno de los métodos más económicos para solucionar humedades por capilaridad. Sobre todo en comparación con otros sistemas como el geomagnético sin electricidad, el electro-osmosis inalámbrico o la inyección de resina.



