Financial Health ofrece asesoría y ayuda para emprendedores

jueves, 5 de enero de 2023, 11:11 h (CET)

Iniciar un negocio puede parecer sencillo al principio para quienes tienen una idea innovadora y capital para invertir. Sin embargo, el crecimiento del mismo no siempre resulta tan fácil como parece. Por ello, es necesario tratar diferentes áreas del mundo empresarial como los temas fiscales, laborales y la gestión de las inversiones, entre otros. Financial Health es una compañía española que proporciona asesoría y ayuda emprendedores, donde diferentes especialistas se encargan de todas las áreas mencionadas de una forma rápida, precisa y profesional.

Financial Health ofrece soluciones empresariales para emprendedores y autónomos El éxito de un negocio y su expansión implica trabajar un conjunto de aspectos del mismo, por lo que lograrlo de manera individual resulta complicado. De hecho, no todos los emprendedores tienen el dinero suficiente para invertir en un personal completo, crear divisiones o departamentos y pagar por tecnologías de última generación. En estos casos, Financial Health es una opción útil y eficaz, puesto que la compañía está especializada en la asesoría y ayuda a emprendedores. Cuenta con servicios y herramientas avanzadas de las que disponen solo las grandes empresas.

Su objetivo es que autónomos, pymes, marcas personales e incluso particulares tengan al alcance todo lo necesario para gestionar las finanzas y sistemas de trabajo de manera sencilla y rentable. De igual forma, cuenta con asesores expertos en asuntos fiscales, urbanismo y subvenciones. El objetivo es facilitar a los emprendedores la realización de actividades dentro de estos sectores. Además, cabe recalcar que la empresa cuenta con una herramienta de diagnóstico digital personalizada para conocer la salud empresarial de cualquier negocio en pocos minutos.

Los servicios de Financial Health Financial Health dispone de un catálogo amplio de servicios de ayuda a emprendedores que desarrollaron sus fundadores tras operar durante más de 20 años en el sector financiero y empresarial. Entre estos servicios, el primero y más destacado es la asesoría para emprendedores personalizada, la cual se enfoca en tratar las dudas laborales, fiscales y contables de los mismos. El precio de esta asesoría es económico, 100% privada (vía Zoom) y en pocos minutos cualquier persona puede aprender todo lo que necesita para iniciar su primer emprendimiento.

Otro servicio proporcionado por Financial Health es el de asesoramiento y gestión laboral, el cual incluye simulación de costes y alta y baja en el régimen general de la seguridad social. A su vez, ofrece envíos y gestiones telemáticas, redacción y presentación de alegaciones, retenciones e ingresos, entre otros. La compañía también dispone de asesorías fiscales y contables a través de seguimientos y previsiones mensuales de los impuestos. Por otro lado, también dispone de ayudas en el ámbito de la arquitectura, ingeniería y urbanismo.

Financial Health es una herramienta que tiene el objetivo de ayudar a los emprendedores a optar a una salud empresarial óptima, así como hacer crecer el negocio con eficacia.



