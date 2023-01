Muroexe presenta sus rebajas de invierno Emprendedores de Hoy

Las fiestas navideñas son unas fechas festivas ideales para reunirse con los seres queridos y demostrarles cariño, afecto y amor a través de un presente. Sin embargo, a la hora de pensar qué regalo comprar, pocas veces se tiene una buena idea en la cabeza. También suele suceder que las cosas que a uno le gustaría regalar tienen precios muy poco accesibles. Por esta razón, desde Muroexe recomiendan aprovechar las rebajas de invierno en calzados, tanto para hombre como para mujeres.

La propuesta de Muroexe Muroexe es una fábrica y tienda de calzado muy demandada dentro de España. Nace en septiembre del 2013 como respuesta a la necesidad de muchas personas de vestir no solo un calzado cómodo, sino uno cuyo diseño se amolde tanto a contextos de oficina o trabajo como a salidas con amigos. Para ello, desde sus inicios, todos sus procesos de creación de nuevos modelos implican cuestionarios a los clientes y otros métodos inclusivos. El objetivo es crear la zapatilla que el consumidor quiere. Por otro lado, otra de sus filosofías es el minimalismo, que se basa en la idea de “menos es más”. De este modo, la empresa mantiene un equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad. A su vez, todos sus productos son veganos, cuentan con el sello PETA e implementan métodos sostenibles como materiales reciclados o reciclables.

Los servicios y las rebajas de Muroexe Desde Muroexe no quieren que los ciudadanos duden a la hora de hacer un regalo durante estas fiestas navideñas y después. Por esta razón, lanzaron una serie de rebajas de invierno. Después de lo que fue el calendario de adviento, donde ponían a la venta un producto por 48 horas a mitad de precio, ahora la tienda lanzó descuentos de hasta el 60 % para quienes se registren en el apartado de tienda privada.

A esto hay que sumarle que la empresa realiza envíos gratis a toda la Península en compras superiores a 65 euros y con plazos máximos de 48 horas. Además, por ser una época de fiestas, Muroexe permite devoluciones hasta el 15 de enero.

Con estas rebajas de invierno, Muroexe demuestra que no solo está comprometido con diseñar modelos de calzado que sean atractivos, cómodos y minimalistas, sino que también a que sean accesibles a todo el público. Esto se traduce en su gran éxito, ya que sus productos son conocidos en más de 50 países con más de 400.000 pares vendidos.



