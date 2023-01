"Agua que has de beber..." ​Iulen Lizaso Aldalur, Hernani Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 5 de enero de 2023, 08:37 h (CET) Si el silicio es el mineral más presente en el planeta, el agua dulce el de mayor consumo. Elemento básico en la trinidad primigenia creadora de la Tierra como cuarto elemento, igual en nuestro cuerpo, pues planeta y cuerpo físico, son Tierra evolucionando hacia la existencia del Ser que contiene. Quinto elemento.

Cinco sentidos y cinco dedos de esa Mano, son creadores de bien y salud....o destructores, al usarlos para idear y crear con ellos, tecnología al servicio de la guerra. ¿Qué lugar ocupamos los mamíferos humanos en nivel de inteligencia, medida en hechos a favor de la Biosfera y para supervivencia y bienestar del próximo? ¿qué nota ponernos respecto a esos otros grandes mamíferos, que antes de inventar la tecnología de tracción fueron la base del progreso de hoy?

Es muy curioso e impactante el estudio en forma de análisis publicado en 2018 sobre la “Distribución de la biomasa en la Tierra”, incluyendo el censo de criaturas. La observación de la transformación del medio habido durante décadas, por parte de reputados científicos, les llevó a anunciar que el ser humano por su extensa e intensa acción, ha logrado cambiar el curso geológico de la Tierra, abriendo la puerta a una nueva edad:el Antropoceno.

Siendo los humanos el 0,01% del total de criaturas, dominamos al 99,9% restante. Este estudio sobre biomasa en la Tierra dice que: representando el 0,01% de la vida terrestre hemos aniquilado hasta su extinción, al 83% de los mamíferos salvajes, el 50% de las plantas y el 15% de los peces. De todas las aves existentes, el 70% están en granjas y el resto en libertad. De todos los mamíferos, solo el 4% son salvajes en libertad; el resto domesticados, en granjas y ciudades, siendo el 60% ganado y el 36% humanos. En el resumen decir que, en tan solo 50 años el ser humano ha conseguido hacer desaparecer de la faz de la Tierra y sus mares a la mitad del reino animado..y eran de Dios.

¿Que nos espera a futuro? A tenor del contenido en la agenda de las élites gobernantes, parece que entramos en otra modalidad de extinción mamífera. Control total a los mamíferos humanos, a partir de una sobredomesticación o pseudorobotización por hibridación orgánico-tecnológica, la cual sería una segunda transmutación para una humanidad ya modificada desde lejos.

Humanidad transgénica desconectada. El carnivorismo humano, hizo perder el Eslabón y conexión con el Cósmos interno y externo. Mantener aún el nexo de unión con memorias vivas, a través de la atmósfera respirable, el agua-lluvia, los alimentos que nacen de raíz en Tierra y el aire, es un milagro. Sin ese nexo de información evolutiva, la vida en la Tierra habría desaparecido. Pero ¿cómo tratamos los humanos a esas Fuentes de saber y portadoras de Salud y Vida, con todo lo que les añadimos de contaminación violenta y memoria de mentira y robo, con consecuencia de hambre, guerra, enfermedad y muerte? Y así y todo nos perdonan la vida, dándonos como última oportunidad .....la de hoy.

“El momento más sombrío para las comunidades naturales podría ser inminente y las próximas décadas serán decisivas para el futuro de la biodiversidad global”...sentencia el científico de la Comisión Europea Giovanni Strona: “El planeta ya ha entrado en su sexto evento de extinción masiva, impulsado por la actividad humana. Los científicos culpan a la sobrexplotación de los recursos, el cambio de uso de la tierra, la contaminación, el cambio climático y las “invasiones biológicas”. Según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: “más de 42.100 especies están amenazadas de extinción por la acción humana.”

No se a qué se debe, ni a qué origen cósmico de la Luz u oscuridad pertenece cada raza humana; pero por su huella histórica de dolor, violación y bienes saqueados a otras razas y culturas, la raza blanca europea tiene la peor nota.

El europeo y anglosajón extracontinental “civilizado”, no quiere repasar para reflexionar en alto en todo ello, pues ese gesto de valor moral añadido conlleva renuncia a sus hábitos devastadores y en consecuencia merma de dividendos.

En la matriz de esos dividendos se gestan todas las guerras, con la codicia como motivación y la mentira como arma suprema. Hoy, justo en la línea divisoria de Eurasia, se “celebra” una guerra convencional que bien pudiera ser preludio de la última batalla que defina el devenir de las dos orillas en que irá situándose la humanidad, la de la mentira y la de la verdad, la bolsa o la Vida.

Hoy que también la humanidad libramos una batalla por la permanencia del alma, no es ajeno a todo ello, el interés desmedido que muestran las élites mundiales por el control del agua. Siendo elemento vital de primerísima necesidad, evitar que privaticen el agua de boca, se hace prioritario en esta década en que nos jugamos la existencia de la humanidad original.

El riesgo de privatizar el agua anunciado en mi artículo anterior no era por indicios, sino realidad que obliga a trabajar a favor de la soberanía del agua, como parte del comunal por derecho natural y no mercancía especulativa. Es urgente declararla desde cada ayuntamiento hasta en la ONU: Patrimonio de la Humanidad, de la ciudadanía, del pueblo.....un bien público intransferible.

Desde los datos y a pesar del silencio mediático generalizado con una izquierda diluida en la “charca” de la agenda global, también en esto, fácilmente en 2022 podríamos pasar de ser el quinto país del mundo en mayores reservas de agua embalsada, a tener vaciadas sin posibilidad de acumular agua en la mayoría de esas baterías energéticas para suministro asequible como agua de boca y a regantes, nacida del Sol y de la Tierra....las dos Manos que acunan la Verdad.

El relato de la triste realidad de los hechos en nuestro país, dice que, ya han demolido la mayor parte de embalses y presas de España (188 en 2022). Se han librado las mercantiles bajo control del oligoplio del agua (Acciona, Suez, Aqualia...) es decir, las que tienen contador amparadas por fondos de inversión y cotización en Wall Street desde 2021, operando a través del Banco del Agua.

Todo esto, a sabiendas de que en 2010, la ONU declaró: “El abastecimiento y saneamiento del agua de boca, es un derecho humano. Sin acceso al agua no se puede tener una vida digna”. También a sabiendas que, a este organismo internacional, no lo hicieron nacer para preservar las leyes a favor de una justicia equitativa para la humanidad ni para velar por los intereses de los más desfavorecidos, sino que, aparejada al hacer de la jerarquía vaticana, para homologar con sus poses y escenificaciones........el terrorismo financiero.

En marzo de 2023 se celebrará en París la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua. Se tratará principalmente sobre capacidad de desarrollo (explotación) de los acuíferos subterráneos del planeta que vienen a suponer el 99% de los recursos hídricos totales. Si la anterior fue en 1.977, resulta muy sospechoso que se celebre justo hoy, coincidente con los afanes privatizadores y desmedidos de dejar nuestra salud y fórmulas de medicación, bajo control exclusivo de la OMS al ser el agua el vector conductor más apropiado para ello.

La brutal subida de precio de semillas, abonos, fertilizantes y combustibles por una parte. Las sequías programadas por desvío de borrascas a través de técnicas de geoingeniería, por otra, han terminado de desincentivar a los productores de ese sector primario. Abandono del campo para evitar mayores pérdidas, con facilidades institucionales para vender sus devaluadas tierras. ¿Quién las compra a precios muy a la baja?....el oligopolio del Banco del Agua.

Por medio de señuelos como el promover la transición energética a favor de detener el cambio climático, instalan mares de placas fotovoltaicas en tierras de cultivo compradas a la baja por empresas energéticas y fondos buitre de inversión, haciéndose con el agua del subsuelo (99%) para fines altamente lucrativos y especulativos...como mínimo.

Nos entretienen con el cambio climático y el CO2, cuando a decir de biólogos, botánicos y científicos acreditados, el déficit de CO2 en la atmósfera, es lo que viene provocando ese enanismo visible en el reino vegetal. Hoy las mejores cosechas de plantas y flores de invernadero se dan en los que añaden CO2 a la atmósfera interior de los mismos.......incluso con el tubo de escape del tractor.

No es al CO2; es al afán especulativo con el agua lo que debemos detener. A la vista están sus efectos adversos criminales para los más desfavorecidos, como lo vienen sufriendo hasta la desesperación, los agricultores de Doñana y otros.

Manejar el clima para evitar pedriscos de granizo causante de pérdidas de cosechas, pudiera entenderse, pero nunca desviando nubes con precipitaciones y con ello provocar sequías mercantiles como estrategia, para interés de grandes corporaciones internacionales del negocio del agua, y esto...hoy se da.

Sin información no hay concienciación, y sin ésta no hay impulso para actuar en complicidad con personas creadoras de conciencia. Más que nunca hoy, conviene actuar con anticipación y cursar en el Registro de ayuntamientos por parte de personas a favor de la autogestión de la salud y autonomía municipal, una moción para votar a favor de: 1) poder disponer del documento con la composición del agua que llega de la Mancomunidad, con posibles aditivos como flúor 2) estudiar la posibilidad de potabilizar el agua con diferente agente químico al actual hipoclorito sódico-lejía, y 3) declarar al agua de boca de todo el pueblo: patrimonio municipal, soberana, intransferible.......y no privatizable.

