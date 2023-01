El Papa Benedicto XVI y la comunión en la mano Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

jueves, 5 de enero de 2023, 08:33 h (CET) Tengo que insistir, pues no puedo perder el tiempo (tengo 86 años) y creo que hago la voluntad de Dios. El Papa Benedicto XVI quiso restituir la norma eclesiástica de distribuir la Sagrada Comunión de rodillas y en la boca.

En una revista religiosa, creo que era “Ave María” en la contraportada, figuraba una imagen, dando la comunión el Papa Benedicto XVI, a un joven de rodillas en un reclinatorio y en la boca. Hice una fotografía de esta imagen y se la envié al Obispo de Santander, pidiéndole que pusiese un reclinatorio, para poder comulgar de rodillas, como había echo su Santidad el Papa, y me contestó que él nunca había negado la comunión de rodillas, pero del reclinatorio nada de nada. Y le contesté que ya no sabía en que Iglesia estaba, pues si un Obispo no quiero hacer lo que hace el Papa ¿Qué Iglesia era esta? Pues este Obispo fue nombrado Arzobispo de Zaragoza.

No es raro que cayese un rayo sobre la cúpula de San Pedro ni que renunciase el Papa Benedicto XVI, entrábamos en una era final, ¿Qué pasará cuando fallezca Benedicto XVI? Solo Dios lo sabe, pero quiero terminar mi vida comulgando de rodillas y en la boca, y tengo el privilegio que en dos iglesias no lejanas de mi domicilio, tienen comulgatorio y allí puedo comulgar de rodillas y en la boca. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

​Dejadme entre los locos, que a ellos los veo venir Veo personas que creía medio normales, y, sin embargo, las noto algo desquiciadas La cabalgata Salgamos a las calles y plazas a recibir a los Magos de Oriente Amar la verdad Venancio Rodríguez Sanz