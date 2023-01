Lotería Bidebarrieta a punto de volver a poner el cartel de ‘no hay billetes para el sorteo del Niño’ Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de enero de 2023, 18:44 h (CET)

Se ha entrevistado aJuan Ortega Ezeiza, administrador de Lotería Bidebarrieta. Con la campaña de Navidad finalizada y con los datos en la mano:

¿Qué tal ha ido este año la venta de Navidad y Niño?

«Ha sido una temporada muy buena, hemos colgado el cartel de “no hay billetes” para Navidad y vamos en el mismo camino para el sorteo del Niño, algo muy difícil en el sector y más aún en estos tiempos que corren. La gente no pierde la ilusión pese a las circunstancias, y dicha ilusión y el buen trabajo han logrado que este año sea muy bueno.»

¿Cómo se llega a controlar y conseguir esos niveles de venta?

«Con muy buena organización y la mejor tecnología posible. Contamos con un equipo de trabajo inmejorable y con un software pionero de gestión desde el cual parte todo, LOTTERI. De forma centralizada, este software nutre de datos a nuestros distintos sistemas de publicidad y venta. Se comunica en tiempo real con las pantallas externas que tenemos en la administración, con nuestra web y con nuestro sistema automatizado de recepción de llamadas. Es un sistema novedoso que ha atendido más de 1.200 llamadas al mes durante la campaña, dando un servicio impecable al cliente que llama. Además, desde este programa, LOTTERI, llevamos el control con SELAE y realizamos las comunicaciones de venta con el sistema CRAPI, un servicio proporcionado por Loterías y Apuestas que controla qué y a quién se le vende o paga cada décimo.»

Este año habéis estrenado pantallas en la administración, ¿qué tal la idea?

«Todo un acierto, el cliente que espera a ser atendido ya está mirando los números que aparecen en el carrusel de las pantallas, de esta forma se agiliza la gestión en ventanilla. El cliente llega ya con los números que quiere y pide directamente, además ha podido ver previamente en el carrusel otros números que desconoce y que compra porque le gustan en el momento.»

Disponéis de web, ¿qué tal la comercialización por dicho canal?

«Un año más hemos conseguido tramitar un buen número de pedidos online de Lotería. Disponemos de una web puntera con gran atractivo visual y facilidad de compra. Es muy intuitiva, ayuda al cliente inexperto y hace fácil la compra de forma segura y transparente. Nuestra web conecta con las existencias de nuestro negocio, ofreciendo al cliente las mismas existencias que tenemos físicamente en la administración, en tiempo real, extendiendo nuestra venta de ventanilla al mundo online.

Quiero aprovechar la oportunidad que me dais para agradecer a Tilde Software, de Málaga, el apoyo brindado en esta campaña que ha estado llena de innovación. Sin su apoyo, casi diario, no hubiéramos podido conseguir este nivel de automatización, gracias por existir.»



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.