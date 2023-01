La amplia variedad de diseños en fundas nórdicas de la tienda Tejidos El Mundo Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de enero de 2023, 17:18 h (CET)

Las fundas nórdicas son piezas de cama relativamente nuevas que han ido ganando terreno a los tejidos más clásicos, como las mantas o los edredones. Se trata de una funda de tela cosida por tres lados, dejando uno libre para introducir el relleno nórdico que puede ser sintético, de plumas u otra opción, dependiendo del gusto de cada usuario.

En Tejidos El Mundo ponen a disposición de sus clientes estos productos textiles con una gran variedad de diseños, tamaños y colores para satisfacer todas las necesidades.

Ventajas de las fundas nórdicas respecto a otras opciones Este tipo de textil ha sido elaborado con el objetivo de ofrecer ropa de abrigo personalizada, confeccionada en materiales de primera calidad y con un peso ligero. Una opción económica que supone la evolución de las mantas tradicionales, proporcionando muchas ventajas a los usuarios.

Una de las principales tiene que ver con el confort, tanto por la suavidad de su tejido como por la ligereza del relleno. Por tanto, a diferencia de las mantas, este tipo de edredón no pesa y se adapta muy bien al cuerpo.

Su función más importante es la de dar abrigo y mantener la temperatura del cuerpo. Son ideales cuando la temperatura desciende en las heladas noches invernales. Pero, dado que ofrecen la posibilidad de usarse con diferentes rellenos o, incluso, sin rellenar, también pueden ser aprovechadas en otras épocas del año menos frías, como la primavera o el verano.

Otra de las ventajas de las fundas nórdicas es que hacer la cama no llevará más de unos segundos. Solo se debe extender la funda, colocar la almohada y listo, no es necesario poner sábanas, mantas y el edredón o la colcha.

Fundas nórdicas en una gran variedad de diseños En Tejidos El Mundo buscan satisfacer las necesidades de los más exigentes. Es por ello que en su catálogo de fundas nórdicas ofrecen infinidad de opciones en cuanto a diseños y colores. Las tienen lisas o estampadas y con diferentes estilos, desde los clásicos hasta los más modernos. Además, la mayoría de ellas son reversibles, por lo que es posible tener dos opciones de diseño para la cama.

La firma dispone de una tienda web donde es posible observar su catálogo completo. En esta, ofrece la opción de filtrar por color, tamaño o categoría para facilitar la búsqueda de la opción más adecuada.

Sin importar cuál sea el gusto de cada cliente, en Tejidos El Mundo puede encontrar una funda nórdica ideal para su estilo de vida. Sus diseños se adaptan a todo público, ya sean niños, jóvenes o adultos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Loseta fotoluminiscente de alta intensidad, fabricada y comercializada por Abadecom Érica López, psicóloga infantil Murcia La amplia variedad de diseños en fundas nórdicas de la tienda Tejidos El Mundo ‘Anoche tuve un sueño’, el altavoz de empresas y personas optimistas El nuevo proyecto de CírculoEduca en innovación educativa