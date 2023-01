Los tratamientos de ortodoncia invisible en la clínica dental MYCA Emprendedores de Hoy

Los tratamientos de ortodoncia han experimentado grandes avances en los últimos tiempos. En este sentido, uno de los más relevantes es el desarrollo de alineadores bucales transparentes. Con estos productos es posible tratar los mismos problemas que con otros métodos, como por ejemplo los brackets, ganando tanto en estética y comodidad.

Según indican los especialistas de la clínica dental MYCA, hoy en día el 99 % de los pacientes escogen la ortodoncia invisible. De hecho, este centro de atención bucal trabaja con los productos de Invisalign, una de las mejores marcas del mercado. Estos alineadores cuentan con características únicas que permiten a los pacientes disfrutar de distintos beneficios.

¿Cómo es un tratamiento de ortodoncia invisible? La aplicación de este método de alineación dental no incluye el uso de arcos metálicos ni pequeñas piezas de distintos materiales. Consiste en la aplicación de férulas transparentes sobre el arco dental. A su vez, estos productos se diseñan de manera digital y personalizada, por lo que ofrecen resultados más precisos. Además, se trata de un tratamiento adecuado para todas las edades, desde niños hasta adultos mayores.

Una de las características principales de estas férulas es que se pueden extraer y volver a colocar con facilidad. De esta manera, es posible quitarlas al comer o beber y prevenir que se tiñan o dañen. En cuanto a la higiene, es necesario que los pacientes mantengan el cepillado de dientes y que, además, limpien las férulas por separado con agua y jabón. Estos pasos serán suficientes para combatir las bacterias.

En comparación con los brackets, estos tratamientos ofrecen una mayor comodidad. Son aptos para pacientes que experimentan alergia al metal y permiten la práctica de deporte sin riesgo de sufrir heridas o cortes. Asimismo, como recubren todas las piezas son más convenientes para pacientes con bruxismo.

Más ventajas de los tratamientos de ortodoncia invisible Según indican los profesionales de la clínica dental MYCA, los tratamientos de Invisalign han ganado popularidad por sus distintos beneficios. No solo son más estéticos, sino que el paciente también mantiene el control sobre las férulas. La comodidad es total en comparación con otros métodos. Asimismo, los resultados son iguales o incluso mejores que con los aparatos tradicionales.

Por otra parte, estos tratamientos requieren de menos visitas al ortodoncista, ya que, por lo general, no es necesario realizar ajustes sino comprobar que todo está bien. Por último, reducen el dolor o la presión que sufren los pacientes con otros procedimientos.

Los tratamientos de ortodoncia invisible disponibles en MYCA son una solución moderna, eficiente y cómoda que además ofrece una mejor estética a los pacientes que necesitan alinear sus dientes.



