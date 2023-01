Las empresas de agua y energía urbana avanzarán en su descarbonización y eficiencia operativa con las herramientas actualizadas de Gemelo Digital de Schneider Electric Comunicae

miércoles, 4 de enero de 2023, 17:02 h (CET) EcoStruxure Water Cycle Advisor - District Energy y EcoStruxure Water Cycle Advisor - Water Simulation mejoran de la sostenibilidad y la eficiencia en todo el ciclo de vida del agua y de la energía urbana. Estas soluciones mejoran las operaciones de las redes al proporcionar analíticas Big Data de última generación Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado importantes mejoras de sus reconocidas herramientas de Gemelo Digital para empresas de agua y de energía urbana, EcoStruxure™ Water Cycle Advisor – District Energy (anteriormente "Termis") y EcoStruxure Water Cycle Advisor – Water Simulation (anteriormente "Aquis"). Estos últimos lanzamientos, agrupados en la versión 8.2 del software, ofrecen importantes ventajas a los usuarios finales que buscan maximizar las capacidades digitales para garantizar la eficiencia, la calidad y el conocimiento a lo largo de los ciclos de vida del agua y la energía.

Con sus capacidades avanzadas de datos y fórmulas, junto con una serie de mejoras en la usabilidad, District Energy y Water Simulation se alinean con el objetivo de Schneider Electric de que las empresas alcancen la máxima eficiencia al mismo tiempo que avanzan en su descarbonización, reducen las pérdidas de agua y calor y garantizan la optimización del funcionamiento de la red.

Transformación digital del agua, las aguas residuales y la energía urbana

Las compañías de agua y energía digitalizadas y actuales dependen de grandes cantidades de datos para garantizar su eficiencia y calidad. Para favorecer la transformación digital de última generación en todo el ciclo de vida, tanto District Energy como Water Simulation ofrecen ahora un rendimiento optimizado de la gestión de datos.

Las nuevas versiones aprovechan los nuevos procesos asíncronos de inserción de datos en bases de datos, utilizando la computación paralela para garantizar que los datos se entreguen rápidamente. Del mismo modo, los nuevos algoritmos, que incluyen un clasificador topológico y un procesador de etiquetas por pasos, aceleran mucho el procesamiento de datos y ofrecen un reprocesamiento eficaz de los datos históricos.

Estas mejoras no sólo proporcionan velocidad y eficiencia en la gestión del big data, sino que además se ha optimizado la experiencia del usuario para garantizar la facilidad de uso, independientemente del tamaño de los datos. Por ejemplo, la importación de decenas de miles de etiquetas en tiempo real para la optimización de las redes online, ahora puede realizarse en sólo unos segundos. Estas mismas mejoras se aplican en las funciones de paso, procesamiento y reprocesamiento, reduciendo los tiempos de cálculo de horas a segundos.

Además, los usuarios pueden aprovechar la funcionalidad mejorada de exportación a CSV. Aprovechando al máximo los datos y cálculos que permite District Energy and Water Simulation, ahora los usuarios pueden exportar toda la información relacionada con cualquier objeto del modelo para una simulación determinada, o una fracción de ella, a través de archivos CSV.

Fórmulas personalizadas para el futuro

Los usuarios de Water Simulation y District Energy ahora también se benefician de un nuevo editor de fórmulas, Neptune. Además de optimizar las funciones de programación existentes, los usuarios ahora pueden crear indicadores clave de rendimiento (KPIs) personalizados utilizando uno de los lenguajes de programación más potentes del mundo, C#, junto con Roslyn.

Sobre la última versión de estas potentes herramientas digitales, José María Santos, Product Manager de District Energy and Water Simulation en Schneider Electric, dijo: "Estamos dedicados a asegurar que nuestros clientes de servicios de agua y energía cuenten con las capacidades digitales más potentes para alcanzar objetivos ambiciosos en calidad, eficiencia y sostenibilidad, lo que es particularmente importante en el contexto de la crisis climática y energética actual."

"La última versión de las herramientas EcoStruxure Water Cycle Advisor - District Energy y EcoStruxure Water Cycle Advisor - Water Simulation ayudará a los usuarios a adquirir y procesar datos externos, así como a ampliar las capacidades del software creando KPIs personalizados de forma más segura y rápida. Seguimos trabajando estrechamente con nuestros partners en todo el sector para proporcionar la experiencia y las soluciones de transformación digital que permitan mejorar en sostenibilidad y en las operaciones ", continuó Santos.

Más de 250 clientes de Schneider Electric usan District Energy y Water Simulation en todo el mundo. Muchos de estos clientes, como VCS Denmark, Kalundborg Forsyning, Olgod Water, se verán beneficiados con estas actualizaciones en la nueva versión.

Schneider Electric sigue invirtiendo en el desarrollo de soluciones de gemelos digitales para servicios de agua, aguas residuales y energía urbana. Las próximas versiones de estas ofertas incluirán módulos de IA para análisis predictivo, mejoras en la experiencia de usuario y del rendimiento, integrabilidad con sistemas de terceros y un conjunto de nuevas funciones que seguirán impulsando a los clientes hacia las industrias del futuro.

