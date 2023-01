Prestige Asociados patrocina al equipo de Moto3 en MotoGP llamado MTHelmets-MSi Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de enero de 2023, 11:39 h (CET)

El despacho de abogados Prestige Asociados es una de las firmas de mayor crecimiento en el sector legal. Una muestra de esto es la decisión de esta empresa de patrocinar a un equipo de MotoGP, el torneo de motociclismo más importante a nivel mundial. En particular, esta compañía apoya al equipo español MTHelmets-MSi, que compite en la categoría Moto3.

Este equipo está integrado por distintos pilotos entre los que destacan Pedro Acosta, campeón de esta categoría en 2021 y Sergio García, subcampeón en 2022. Todas las categorías de MotoGP 2023 comienzan el próximo 24 de marzo en Portugal.

Segundo año de competencia para MTHelmets-MSi en el Moto3 Prestige Asociados ha decidido apoyar a este equipo español que, entre sus prioridades, tiene la promoción de las carreras de jóvenes pilotos de motociclismo. En este sentido, el segundo puesto obtenido por Sergio García en 2022 habla de un muy buen debut en una competencia de nivel internacional.

El equipo MTHelmets-MSi está integrado por el Motor and Sports Institute y la empresa MTHelmets, que se especializa en la venta de cascos. A su vez, las motos que usan los pilotos de esta escudería son diseñadas por la empresa KTM. El reglamento indica que los vehículos de esta categoría deben incorporar un motor de cuatro tiempos y no pueden superar los 250 cc de cilindrada.

Asimismo, se trata de una categoría que en los últimos años ha sido dominada por pilotos españoles. De hecho, 5 de los últimos 6 campeones tienen esta nacionalidad.

Prestige Asociados se especializa en gestión de impagos, concursos y prevención de deudas Esta firma, que patrocina al equipo de MotoGP MTHelmets-MSi, se especializa en distintos servicios que son proporcionados por un equipo de asesores judiciales especializados en gestión de cobros, ya sea por mediación o vía judicial. Asimismo, este grupo de profesionales cuenta con un éxito del 95 % en el retorno de los recursos pendientes.

Entre otras cosas, se ocupan de gestionar impagos de alquileres o facturas y del reconocimiento de cantidades de dinero no cobradas. Además, llevan adelante casos de Ley de Segunda Oportunidad para empresas de distintos sectores.

En todos los casos, los representantes de @prestigeasociados inician el reclamo de los pagos adeudados de manera amistosa, después de haber elaborado un plan de recuperación personalizado y efectivo. Si la instancia de mediación no prospera, se procede a la gestión por vía judicial, la cual incluye la preparación de la demanda, la elaboración de un informe sobre la situación del deudor y todas las acciones de representación que es necesario conducir ante un juzgado.

El patrocinio de Prestige Asociados al equipo de motociclismo MTHelmets-MSi de MotoGP, llamado en Instagram @mthelmets_msi, refleja el crecimiento de una firma que, hoy en día, se encuentra entre las líderes de su sector.



