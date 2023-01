El tequeño se ha convertido en un aperitivo casi obligatorio para todo español, siendo ya una referencia en España Emprendedores de Hoy

El tequeño se ha convertido en un aperitivo casi obligatorio para los españoles. Puede conseguirse en cualquier establecimiento de venta de comida, como restaurantes, bares, cines, discotecas, supermercados, entre otros.

En Tequeño Mucho, restaurante ubicado en la calle San Bernardo 25 en Madrid, es posible disfrutar de un tequeño con sabor auténtico, además de otras presentaciones de su propia autoría. Un sitio ideal para sentarse a disfrutar de este bocadillo del que todo el mundo habla.

Sabor que nace en un rincón venezolano En Venezuela, a unos 45 minutos de la capital, se encuentra una ciudad llamada “Los Teques”. Se dice que ahí fueron creados los primeros tequeños, con una masa y un queso muy particulares de la zona. De allí, se fueron extendiendo a todo el país.

Los tequeños son uno de los aperitivos preferidos por los venezolanos, quienes los comparten en todo tipo de reuniones, bodas, fiestas, bautizos, etc. Su secreto es el queso, con un sabor inconfundible que hace de este bocadillo uno de los más exóticos del territorio.

¿Qué diferencia hay entre un tequeño venezolano y uno español? Muchos venezolanos residenciados en España comentan que el tequeño original es muy diferente al producido en España. Resaltan que el sabor y la textura del queso no son iguales, además, este aperitivo se prepara con una harina producida en Venezuela, por lo que cuesta mucho emular la masa original. Pero, aun así, el tequeño ha conseguido una receptividad increíble en el país europeo.

Originalmente, se prepara con un queso “llanero” o “semiduro”. Este ha sido el fruto prohibido para todos los venezolanos que han querido hacer un tequeño en Europa, condicionándolos a emplear uno con sabor diferente. Pensando en esta necesidad, un grupo de jóvenes, junto a varias queseras, han conseguido crear una fórmula con sabor que se asemeja mucho al original.

Un tequeño español con sabor venezolano Tequeño Mucho es el único restaurante en España especializado en tequeños. Tras más de un año de ensayo y error, con diferentes recetas de masas y quesos, han conseguido crear el verdadero tequeño original. De hecho, ha sido descrito por muchos clientes como “una explosión de sabor increíble”.

En este establecimiento dedicado únicamente al tequeño, disponen de 12 sabores diferentes, fusionando su queso único con sabores españoles y diferentes tipos de masa. Así, elaboran tequeños con jamón ibérico de bellota, dulce de guayaba, Nutella, dulce de leche, brownie, ricota y espinacas o pizza, entre otros. Productos que han dado lugar a experiencias gastronómicas únicas.

En Tequeño Mucho, no solo han logrado crear el tequeño original, sino que fueron más allá ofreciendo salsas de la abuela con recetas exclusivas y salsas originales de Venezuela, como la Salsa de Maíz Fritz.



