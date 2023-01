Estudio gratuito del posicionamiento web on page y off page de la web, con Agora Emprendedores de Hoy

Hoy en día, gran parte del tráfico en internet pasa por Google, que es el buscador más usado a nivel global. Por este motivo, el posicionamiento web que es posible conseguir a través de estrategias de SEO es un factor fundamental para la visibilidad de una plataforma de comercio electrónico, un sitio web comercial o un blog de contenidos.

A modo de punto de partida para diseñar una estrategia exitosa, la empresa de marketing digital Agora ofrece un estudio gratuito de los factores on page y off page de una página web. Esta firma cuenta con más de 14 años de experiencia generando mayor visibilidad y tráfico para sus clientes.

El estudio gratuito de posicionamiento web disponible en Agora Gracias a esta promoción es posible acceder a un informe sin coste sobre todos los factores on page y off page que inciden en el posicionamiento y visibilidad de un sitio web. Este documento incluye el análisis de variables como la autoridad de una página, la calidad de sus enlaces y la visibilidad de cada proyecto. Para plasmar estos datos, el equipo de Agora revisa cada web por completo.

El análisis de factores off page incluye variables como la visibilidad de tráfico, el uso de palabras clave y las características de las páginas web que compiten directamente con cada negocio. A su vez, la sección del informe dedicada a los elementos on page contiene información sobre los factores internos que consideran buscadores como Google, Bing o Yahoo.

La tercera parte del estudio gratuito que ofrece Agora es un informe sobre vulnerabilidades que pondera factores que pueden influenciar en la falta de posicionamiento de una web. Esto incluye bugs de seguridad y tanto riesgos como amenazas que pueden causar una bajada en el ranking que llevan adelante los buscadores.

Ventajas de una campaña exitosa de SEO Toda la información que Agora provee de manera gratuita sirve como punto de partida para diseñar y ejecutar una campaña de SEO. En este sentido, una estrategia de posicionamiento web debe incluir distintos factores que son esenciales para conseguir más visitas. Por ejemplo, es recomendable que las tiendas, plataformas y páginas web cuenten con un diseño sencillo y accesible que garantice una buena experiencia de usuario.

Cuando una estrategia SEO comienza a dar resultados se consiguen mayores niveles de participación y conversión. Además, se fortalece el posicionamiento de marca, facilitando la ampliación de la cartera de clientes. Por estos motivos, las estrategias SEO ofrecen un alto retorno de la inversión, tanto en término de tráfico como de ingresos.

El informe gratuito sobre posicionamiento web que ofrece Agora es un análisis fundamental para poder optimizar una página web. De esta manera, un negocio puede recibir un impulso para alcanzar el éxito.



