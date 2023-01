Embudos de venta para aumentar los compradores en una web, con ART Textos Creativos Emprendedores de Hoy

El embudo de ventas, también conocido como funnel de ventas o embudo de conversión, es un término que se emplea en marketing digital para denominar el recorrido que efectúa una persona desde que conoce una marca hasta que se convierte en cliente.

La metáfora del embudo hace referencia a que el punto de partida es un gran volumen de visitantes que luego se va estrechando hasta llegar alnúmero real de ventas, el cual, por lo general, es una cantidad mucho menor.

Así sucede en las redes sociales, en las tiendas online y en los sitios web donde se comercializa algún producto o servicio. Aunque no todos los usuarios se convertirán en clientes, el objetivo es conseguir que ese porcentaje sea cada vez mayor.

Justo esa es la finalidad de mejorar los embudos de venta para vender en automático, y aunque todos los componentes que lo conforman son importantes, el copywriting es una de las piezas fundamentales que determina el éxito de una marca.

Funciones principales del embudo de ventas Después de una campaña publicitaria, aumenta el volumen de clientes potenciales que llegan a las diferentes plataformas de la marca. No obstante, esto no significa que los usuarios vayan a comprar el producto o servicio que se está ofreciendo.

Del 100 % de los leads, el 73 % no va a comprar directamente, según un estudio realizado por Marketing Sherpa. De manera que se debe generar una confianza previa y seguir manteniéndola para convencer al consumidor.

En el embudo de venta, hay diferentes fases que se deben conocer para poder encaminar al cliente potencial a la acción final. El primer paso es iniciar la fase del descubrimiento, donde se impulsa al usuario a seguir recorriendo el ciclo de compra.

A continuación, la de consideración se encarga de mostrar el valor de la marca. En esta se plantea la solución al problema y se exponen los motivos que diferencian el producto o servicio del que ofrece la competencia.

Los textos persuasivos influyen por completo en el cierre de ventas Cuando el usuario pasa ambas fases, llega al último punto donde decidirá si comprará el producto o servicio. En este apartado es importante mostrar testimonios, casos de éxito y otros elementos que inclinen al usuario a decidirse por la oferta en cuestión.

También es esencial generar textos persuasivos en cada parte del proceso. Hay quienes piensan que, como los vídeos tienen tanta relevancia en las plataformas sociales, la redacción queda en segundo plano, pero la realidad es que un buen copy es el elemento que une todos los aspectos de la marca.

Este debe ser un escrito táctico que impulsa al comprador a pasar a la siguiente fase hasta llegar a la compra. De manera que la redacción persuasiva es la clave que determina el éxito de los embudos de venta para vender en automático.

Lo ideal es que las empresas no solo den el paso de construir un sistema online de venta que funcione 24/7, sino que además, lo optimicen de forma constante para lograr el máximo de ventas posible.

ART Textos Creativos es una marcaespecializada en la creación de textos efectivos que funcionan y venden a través de redes sociales, de los correos, de la web y de cualquier otro medio de comunicación.

Cuando no se tiene el conocimiento ni el tiempo suficiente para que la marca se haga cargo de redactar esas piezas de texto, lo más conveniente es delegar ese trabajo a quienes tienen la experticia necesaria. Y cuanto más pronto se realice, mejor.



