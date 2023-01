Tradurrutia se embarca en un proyecto de innovación tecnológica para interpretación simultánea en remoto

Hoy en día, la globalización ha llegado a su punto culmen y, en gran medida, es gracias a la digitalización, pero también al arraigo de las herramientas y procesos virtuales que se hizo necesario durante la pandemia del covid.

En este contexto, se produce un intercambio diario entre empresas, organismos internacionales y entidades públicas de todas partes del mundo. Sin embargo, la barrera idiomática sigue presente para quienes no son políglotas aunque hayan ido supliendo esta laguna mediante distintos mecanismos.

Año tras año, estas soluciones se han ido perfeccionando hasta lo que actualmente se conoce como interpretación simultánea en remoto y en esa senda está un proyecto pionero de innovación tecnológica, Autolang, en el que Tradurrutia está embarcado de pleno.

Una pyme multidisciplinar en traducción e informática Tradurrutia es una pyme que trabaja en los ámbitos de la traducción, la interpretación, la maquetación, la gestión de proyectos, la organización de congresos y otras aplicaciones informáticas. Su misión es facilitar las comunicaciones, contenidos y la documentación tanto a empresas como a autónomos y particulares.

Para ello, cuenta con un equipo multidisciplinar de licenciados en traducción, con combinaciones de idiomas que incluyen español, gallego, inglés, francés, portugués y alemán y diversas competencias informáticas, capaces de ofrecer un servicio integral y personalizado.

Un proyecto pionero en interpretación simultánea en remoto Uno de los grandes logros de Tradurrutia en 2022 es el proyecto Autolang, un proyecto pionero en innovación para la interpretación simultánea en remoto que bebe de la experiencia acumulada con muchas otras soluciones de la competencia desde el año 2016. La iniciativa nace al aceptar nuestro proyecto en la incubadora empresarial High Tech Auto, un programa que cofinancia proyectos de alta tecnología desde Vigo con financiación de fondos FEDER y promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) y por la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Autolang, cuyo nombre nace de la suma de automatización y lenguas, es una respuesta a las crecientes necesidades de interacción entre entidades y agentes que no dominan ciertos idiomas necesarios para desarrollar sus actividades empresariales y comerciales. Esta solución será compatible con streaming de eventos en directo y con cualquier plataforma de base como Teams, Meet, Zoom o Webex, etc. También posibilitará eventos híbridos con personas in situ y otras en remoto.

Tras un año de formación, acompañamiento, mentorización y coaching intensivo, el proyecto Autolang está en curso de gestión gracias a cuatro socios. De esta manera, la empresa continúa cumpliendo con su lema “un mundo en palabras”, impulsando las comunicaciones y apoyando los intercambios con los más elevados estándares de calidad a través de sus servicios dedicados.