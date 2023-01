Cuenca & Mirasol ofrece ayuda para la venta de pisos en Valencia Emprendedores de Hoy

martes, 3 de enero de 2023, 15:21 h (CET)

Valencia ha sido destacada dentro del ranking de las mejores ciudades para vivir y comprar inmueble no solo en España, sino en todo el continente europeo. Esta ciudad presenta factores importantes exógenos en la toma de decisiones para la adquisición de vivienda, como su cálido clima con 300 días de sol al año, la gastronomía especializada y mejores indicadores en la circulación de vehículos por sus calles. Pero, en particular, los costes asociados a los bienes inmuebles en distritos como Poblats Marítims, Ciutat Vella o Benimaclet la hacen aún más atractiva para vivir.

En este contexto, una de las compañías de inversores inmobiliarios más importantes de España, Cuenca & Mirasol, con más de 30 años de trayectoria, se alinea precisamente con el atractivo de la venta de piso en Valencia y actúa como mediador para la negociación de viviendas unifamiliares y edificios emblemáticos de esta ciudad.

Gestores inmobiliarios muy capacitados Cuenca & Mirasol tiene una particularidad en el sector de la compra y venta de pisos en España. Sus gestores poseen actualizaciones y formación constantes en todos los términos legales, papeleos, trámites y servicios, además del conocimiento sobre la infraestructura, distribución de espacios, beneficios y desventajas de cada bien inmueble y, en general, todo lo necesario para entender las dinámicas de compra, venta y alquiler, de forma objetiva.

Es decir, la compañía funge como intermediaria en los negocios de venta de piso en Valencia, sin necesidad de que el cliente tenga que intervenir y se preocupe por su patrimonio.

Municipios con mayor solicitud de compras y ventas en Valencia Cuenca & Mirasol realiza recorridos e investigaciones de mercados para encontrar los mayores atractivos de los distritos valencianos. En ese sentido, tres municipios tienen especial atención por parte de los agentes inmobiliarios: Altea, que pertenece a la provincia de Alicante, cuenta con un encanto particular para el alquiler de sus pisos, al pertenecer a la Marina Baja. Sus costas y playas y, en general, el clima, la hacen ideal para que los propietarios de bienes inmuebles los dispongan en alquiler, ya que el turismo de esta región aporta sus mayores ingresos per cápita.

Por su parte, los expertos inmobiliarios recomiendan fielmente vender en Denia, ciudad portuaria ubicada en el Levante español. El paso del mar Mediterráneo, su nivel gastronómico y su carácter turístico por excelencia la hacen ideal para llevar a cabo una venta eficiente.

Finalmente, Cuenca & Mirasol se enfoca en los negocios de venta y alquiler en Jávea, debido a su carácter histórico en cuanto a la infraestructura se refiere, que se conjuga con las costas y playas más llamativas.

En general, cada municipio o distrito valenciano posee características especiales para realizar negocios de compra, venta y alquiler, bajo precios llamativos y con una de las asesorías más detalladas del mercado.



