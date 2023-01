Financiamiento de las hipotecas 100 %, con Homter Emprendedores de Hoy

Las hipotecas 100 son productos financieros pensados para aquellas personas que desean adquirir una casa, pero no cuentan con dinero para el enganche. El mayor atractivo de estos préstamos bancarios es que cubren la totalidad del valor del inmueble o de la negociación de compra-venta. Sin embargo, no todos son beneficios.

El equipo de Homter, un bróker hipotecario encargado de asesorar sobre estos temas, asegura que este tipo de financiación también tiene sus bemoles. La mayoría de los bancos no lo ofrecen y supone un mayor riesgo para la entidad o los clientes, ya que tienen mensualidades más altas.

Cómo conseguir una hipoteca 100 % y no fallar en el intento Homter es una empresa que ofrece servicios integrales para ayudar a las personas a cumplir sus sueños de conseguir su hogar ideal. Asesora y brinda apoyo en materia hipotecaria, tiene tasación inmobiliaria online y posee personal especializado en shopping inmobiliario. Es decir que ayudan desde la búsqueda de la vivienda hasta la firma del contrato de hipoteca con la entidad bancaria.

Como especialistas en la materia reiteran que las hipotecas 100 % no son las más comunes del mercado, pero conseguirlas no es imposible. El equipo de Homter dice que la primera consideración es la solvencia del solicitante, incluyendo un buen historial crediticio. Este debe demostrar que cuenta y que va a contar, con los ingresos necesarios para devolver la cantidad del préstamo en el plazo acordado.

Los requisitos para la solicitud y la aprobación de estos préstamos que imponen los bancos suelen ser más exigentes de lo habitual. No solo por el tipo y la cantidad de estos préstamos, sino por factores externos como la incertidumbre económica. En situaciones de panoramas poco claros como el actual, es natural que los bancos sean más precavidos a la hora de soltar el dinero.

Elementos a tener en cuenta Cuando se está negociando una hipoteca 100 %, algunos bancos suelen ofrecer diferentes plazos para la devolución el préstamo. Los expertos de Homter recomiendan no tomar a priori el plazo más amplio sin antes estudiar condiciones y, sobre todo, intereses. Hay que partir del principio que afirma que mientras más largo es el plazo, más caro saldrá devolver el préstamo.

Otro factor a considerar es la cantidad real que desembolsará el banco. Aunque se habla del 100 %, eso solo será posible cuando el importe real no supere el 80 % del valor de la tasación realizada. También hay que tener una reserva monetaria para sufragar los gastos de negociación. Las hipotecas 100 % no cubren el pago de tasas arancelarias inherentes a la operación.

Una recomendación del equipo de Homter es fijarse en pisos y casas que pertenecen a los bancos. Los porcentajes de aprobación de préstamos sobre estos inmuebles son mayores que en aquellos aportados por terceros. Finalmente, otro factor que incrementa drásticamente las posibilidades de aprobación es hacerse asesorar por expertos. Gente que defienda los intereses del comprador y que, al mismo tiempo, entienda cómo piensan los bancos.



