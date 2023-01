Sumigran, expertos en fabricación e instalación de césped artificial Emprendedores de Hoy

Las múltiples aplicaciones del césped artificial ganan cada vez más terreno en el mundo de la decoración, así como en el ámbito deportivo. Con sedes en varias ciudades de España, la empresa Sumigran es pionera en la fabricación y comercialización de césped artificial en Madrid desde 2003. La compañía destaca por aplicar tecnología propia y por ofrecer una amplia gama de productos con calidad de exportación a países como Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia, Andorra, Marruecos y Argelia. Sumigran es una de las marcas líderes en su área, que ofrece innovaciones como el césped dispuesto en losetas machihembradas de fácil instalación y sub base elástica.

Gran diversidad en stock Al acceder a la página web de la empresa, los usuarios tienen la facilidad de utilizar un buscador con el que encontrarán fácilmente el producto que necesiten en la categoría de césped artificial. Como especialistas en este sector, Sumigran ofrece un amplio catálogo en gamas de jardinería y paisajismo, deportes, de colores especiales o diseños con logotipos que resaltan a sus clientes y son un verdadero plus en materia de ambientación de espacios. Al incorporar las especificaciones en el buscador, el cliente verá los modelos que cumplan con los criterios que seleccionó.

Sumigran ha marcado tendencia al incorporar al mercado, en 2008, un césped low cost, que combina dos tipos de hilos y cuatro colores. Asimismo, la empresa desarrolló hace 11 años los modelos de fútbol y fútbol sala, sin necesidad de usar lastrado de arena ni caucho. Mientras que en 2016 la compañía lanzó el primer modelo con ocho tonalidades, compuesto por cuatro hilos, que aporta la más cercana similitud con el césped natural.

Además de una variedad única en el mercado, la marca cuenta con fabricadores e instaladores que trabajan con tecnologías propias, así como con la venta de accesorios para la instalación, en caso de que el comprador prefiera hacerlo él mismo.

Servicios en toda España Los productos personalizados que ofrece Sumigran pueden solicitarse online y también en las diferentes sedes físicas, ubicadas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Murcia, Vizcaya, Valladolid, Islas Canarias y Baleares, entre otras. Además de ser especialistas en césped artificial, los profesionales de la empresa son expertos en fabricación e instalación de moquetas, pavimentos ligeros y felpudos.

La tienda virtual ofrece una sección outlet, con ofertas sorprendentes en modelos que ya no se fabrican y actualmente se venden a un precio menor. Caracterizada por ser una empresa familiar que se ocupa cada día de innovar y ofrecer variedad, Sumigran se consolida en España y en toda Europa como proveedora de soluciones en césped artificial de belleza y calidad.



