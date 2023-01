Asesority solventa dos casos de usura por intereses de préstamo personal Emprendedores de Hoy

martes, 3 de enero de 2023, 13:47 h (CET)

La gestión de préstamos personales requiere tener en cuenta algunas consideraciones esenciales, por lo que resulta importante contar con la asesoría adecuada para solventar posibles complicaciones.

El tipo de interés es uno de los factores más importantes, ya que puede ser decisivo para el prestatario.

Por desgracia, en algunos casos, la usura y los tipos de interés abusivos pueden dificultar la devolución de un préstamo y acarrear problemas financieros. No obstante, ante este tipo de dificultades existen formas de defenderse. Contando con los servicios de la agencia de recobro Asesority, es posible recuperar el dinero o ajustar los contratos para renegociar condiciones favorables.

Asesority puede ayudar a identificar y gestionar casos de usura Las tasas de interés abusivas son el pago excesivo e ilegal por el uso de un préstamo. La ley protege a los consumidores contra este tipo de prácticas, pero muchas personas no saben cómo defenderse ante las mismas.

El punto de inicio es saber cuándo una tasa de interés es abusiva. Según la ley, una tasa de interés es ilegal si va más allá de 10 puntos porcentuales sobre el tipo de interés básico. Además, las tasas de interés abusivas pueden incluir las siguientes características: un interés que se reinicia cada vez que se paga el préstamo, un cobro por adelantado o un cargo por cierre anticipado.

En función de las circunstancias específicas de un caso, el prestatario tiene a su disposición una serie de posibles recursos legales. Puede interponer una demanda contra el banco o el prestamista por infringir la legislación de protección de los consumidores, o por daños y perjuicios derivados de los tipos de interés abusivos. También puede renegociar las condiciones de su préstamo o llegar a un acuerdo de liquidación de deudas. Es importante hablar con un abogado con experiencia especializado en derecho bancario y financiero para determinar cuál es el mejor curso de acción.

Asesority se ha encargado de gestionar efectivamente múltiples demandas por usura o intereses abusivos Durante el mes de noviembre, Asesority logró solventar dos casos relevantes en relación con la usura en préstamos personales. El 14 de noviembre se decidió la nulidad del contrato de préstamo personal a favor de un cliente, quien había solicitado la suma de 9.000 euros, a devolver en 60 mensualidades, a la cual, la entidad le aplicó un interés del 12,94 % anual. Asimismo, se logró la disolución de la cláusula que fija los intereses y comisión por impagos.

El segundo caso fue cerrado el 22 de noviembre, con una resolución similar. La reclamación se dirigió a una de las entidades bancarias más importantes del país, por establecer un TAE por encima del 17 % para un préstamo personal de 5.000 euros, alegando que tales condiciones no superan el control de transparencia requerido.

Estos casos dan muestra del compromiso que Asesority mantiene con la salvaguarda de los derechos de sus clientes, trabajando de manera efectiva para garantizar que reciban la justicia que merecen.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Financiamiento de las hipotecas 100 %, con Homter Tusclasesparticulares, el espacio para anunciarse como profesor de música El modelo de funda para moto negra de JM-FUNDAS ‘Superación personal sin estupideces’, la colección de libros de Nico Quindt Venta exclusiva de pisos en Molins de Rei con la inmobiliaria Cano & Pujol