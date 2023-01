El canal de denuncias de Ommnio protege a empresas y a confidentes

A raíz de la aprobación de directiva de la Unión Europea de protección de denunciantes, las organizaciones de más de 50 empleados están obligadas a disponer de un canal de denuncias que proteja la confidencialidad de los denunciantes. La importancia de este sistema radica en que las personas que trabajan para organizaciones de todo tipo son, a menudo, las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público, por ello, la protección de los denunciantes debe ser salvaguardada. Para lograr este objetivo, Ommnio ha desarrollado un efectivo canal de denuncias que permite cumplir con los objetivos de la normativa legal, al mismo tiempo que protege a los denunciantes.

Enfocados en la fuerza laboral sin escritorio Ommnio es una empresa enfocada en construir tecnología basada en mensajería instantánea para los trabajadores de primera línea, que no trabajan en oficina y se encuentran a menudo obligados a emplear móviles personales por no disponer de dispositivos corporativos. Esto les lleva a utilizar la tecnología para uso personal con fines profesionales o, en el peor de los casos, no contar con ninguna tecnología. Por ello, Ommnio ha creado una herramienta de comunicación de fácil uso para que estos trabajadores puedan acceder a ella de manera inmediata y a diario, fomentando su derecho a la desconexión digital y la protección a sus datos personales.

La plataforma de mensajería instantánea de Ommnio permite a las empresas desplegar su propio WhatsApp corporativo sin necesidad de los datos de contacto de sus empleados. Asimismo, permite configurar las horas de trabajo para que no reciban notificaciones automáticas mientras los trabajadores se encuentran fuera de servicio.

La necesidad de contar con un canal de denuncias efectivo La nueva normativa europea pone el foco en que las personas, en relación laboral o no, sean protegidas a la hora de realizar denuncias sobre situaciones vinculadas a amenazas o perjuicios para el interés público, ya que estas personas poseen un acceso privilegiado a información sobre infracciones y pueden sufrir represalias. Para ello, es obligada la implementación de canales de denuncia internos, anónimos y confidenciales, que permitan llevar un registro de denuncias, respuestas en plazo y acceso externo, protegiendo a los denunciantes.

La normativa determina que el responsable del sistema desarrolle sus funciones de manera independiente y autónoma. Asimismo, se establece un plazo máximo de tres meses para la resolución de cada denuncia, a excepción de casos particularmente complejos. De esta manera, el canal de denuncias implementado por Ommnio permite contar con un sistema que facilite la salvaguarda de los denunciantes, al mismo tiempo que proteja los intereses de la organización de forma anónima, segura e imparcial.

Debido a la compleja situación en la cual se encuentran los trabajadores de primera línea, las herramientas de Ommnio para comunicación y su canal de denuncias constituyen soluciones eficaces para propiciar vínculos seguros, respetuosos de la protección de datos y efectivos entre las empresas y esta categoría de trabajadores.