Neolith, revolucionará KBIS, la mayor feria mundial de cocina y baño

martes, 3 de enero de 2023, 12:26 h (CET) Neolith presentará en Las Vegas, una gama de novedades en materia de diseño, sostenibilidad e innovación que no dejará indiferente a nadie Neolith, líder global en piedra sinterizada, vuelve con fuerza a KBIS 2023, la feria más importante de innovación en cocinas y baños a nivel mundial, que se celebrará en Las Vegas Convention Center del 31 de enero al 2 de febrero.

Tras su reciente y exitosa expansión por el territorio norteamericano, Neolith apuesta muy fuerte por la feria americana un año más, y en este caso, está dispuesta a revolucionarla, presentando tecnologías de vanguardia, diseños más sostenibles y soluciones arquitectónicas innovadoras. Además, en esta ocasión, y en línea con su filosofía "touch.feel.live", Neolith ofrecerá a los visitantes una experiencia de marca inmersiva, que cobrará vida a través de la creación de un espacio único e innovador.

Neolith estará presente con un stand de más de 220m2, donde mostrará sus nuevos modelos en primicia al mercado estadounidense y su nueva generación de productos que combina la tecnología más innovadora y sostenible, el diseño y el arte de la colección Neolith Iconic Design, una auténtica revolución en el sector.

La compañía dará a conocer sus soluciones de vanguardia a través de un concepto de stand exclusivo y poco convencional, en el que construirá un apartamento completo para mostrar todo el potencial de Neolith, más allá del diseño de baños y cocinas; estancias que han catapultado a la marca a ser la preferida por los profesionales del sector y los usuarios finales, y donde aquí se mostrará la versatilidad de las superficies de Neolith en aplicaciones tanto de interior como de exterior, combinando innovación y sostenibilidad en sus desarrollos. Neolith ofrecerá una muestra de espacios que evocan emociones y presentará una agenda interactiva de eventos exclusivos durante el transcurso de KBIS para dar la bienvenida a los amantes de la marca y la comunidad de la arquitectura y el diseño de interiores.

El compromiso constante de la compañía por estar a la vanguardia en materia de sostenibilidad, le han llevado a convertirse actualmente en uno de los materiales más respetuoso con el medio ambiente, inspirando las nuevas tendencias de la arquitectura. La empresa continúa implementando nuevos procesos en la producción que apuestan por el reciclaje de materiales y la utilización de energías renovables, para abogar por una belleza sostenible en sus colecciones. Recientemente, Neolith, ha obtenido la prestigiosa certificación "Zero Waste" con calificación de excelente plus, que es la más alta que puede ser otorgada, certificando que Neolith además de lo anterior, recupera y recicla más del 95% de sus residuos, dándoles valor y contribuyendo así a la economía circular.

El stand de Neolith, donde se podrá experimentar en primera persona la filosofía de la marca y conocer sus novedades, estará situado en el sector N2023 de Las Vegas Convention Center. KBIS, la mayor feria comercial de su clase en América del Norte que atrae a público de todas las áreas del mundo de la arquitectura, el diseño y la construcción.

Se pueden descubrir todas las novedades de Neolith en www.neolith.com.

