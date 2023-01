Las recomendaciones de maquillaje de fiesta de Delfy Cosmetics Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de enero de 2023, 17:47 h (CET)

Se acercan las celebraciones navideñas y las ocasiones para lucir un estilo deslumbrante. Muchas mujeres empiezan a pensar en el look perfecto para estas épocas de fin de año. La moda marca sus tendencias y, para evitar improvisar, es necesario contar con el vestido, los accesorios y el maquillaje de fiesta que mejor se adapte a la personalidad y al estilo particular de cada una.

Para resaltar la belleza, Delfy Cosmetics es una marca de alta cosmética que pone a disposición productos de calidad y una amplia variedad de maquillaje, especialmente para pieles sensibles, con elementos para el cuidado corporal, línea facial y de uñas.

Marca de cosméticos líder en el mercado por su innovación y alta calidad Delfy Cosmetics cuenta con fórmulas innovadoras para piel sensible que combinan elementos naturales, tecnologías patentadas y diseños únicos. La compañía se encarga de elegir cuidadosamente los componentes de sus cosméticos, a partir de múltiples investigaciones y el uso de tecnologías líderes en el mundo. Todos los productos de Delfy Cosmetics son libres de parabenos, enriquecidos con ingredientes naturales aptos para la piel y antialérgicos. Además, la filosofía de la compañía prioriza la no experimentación en animales.

La directora creativa de Delfy Cosmetics y PhD de farmacia, Mari Meskheli, opina que las personas tienen derecho a expresar su identidad de acuerdo a su propia comodidad, por lo que da la bienvenida a todo tipo de maquillaje.

Además, la creadora de la marca ha determinado una lista de consejos para el 2023 e incluye las nuevas tendencias en moda, maquillaje y cuidado de la piel.

Los consejos de la creadora de Delfy Cosmetics Mari Meskheli anima activamente a las personas a proteger su piel con el uso intensivo de protectores solares. Entre sus recomendaciones incluye la crema facial de absorción ultrarrápida. Este producto tiene factor de protección SPF 50+, ayuda a la producción de colágeno y a minimizar los signos de la edad, previniendo los efectos nocivos de la exposición solar.

Otra tendencia que continuará es el uso de una crema ligera que corrige el efecto glow, ya que el efecto brillo ha sido relevante durante el 2022 y lo seguirá siendo el próximo año. Su recomendación en este caso es la CC crema, un producto sedoso que aclara el tono de la piel, protegiéndola de los efectos de la radiación solar y proporcionando todos los beneficios de la vitamina C.

El maquillaje de cejas es ideal para lograr un efecto natural, gracias a su fina forma y al cepillo que facilita su uso. También los brillos volumen 3D de labios pueden considerarse una continuación de la misma tendencia, aunque los labiales líquidos mates no pierden relevancia.

En definitiva, Delfy Cosmetics tiene una gama de productos innovadores y de calidad para que los clientes puedan disfrutar de las últimas tendencias.



