Tratamiento de las fobias con realidad virtual en el centro médico Psiquiatra Zaragoza

lunes, 2 de enero de 2023, 17:42 h (CET)

Se considera que las fobias afectan a un importante porcentaje de la población. Algunos estudios sitúan su prevalencia entre el 5% y el 10%, llegando al 15% en niños y adolescentes.

La palabra fobia significa miedo o huida y deriva de la palabra griega fobos (phobos). En la mitología griega, Fobos era el hijo de Ares y Afrodita y representaba el miedo. En español se define como “aversión obsesiva o temor irracional hacia algo”.

Aunque en algunos casos leves, la persona es capaz de manejarse de forma práctica en su vida diaria sin que la fobia suponga un deterioro significativo de su calidad de vida, es habitual que este trastorno tan común produzca limitaciones importantes en el desempeño diario de la persona que tiende a evitar las situaciones estresantes.

Por ejemplo, al no atreverse a subir a un ascensor, negarse a viajar en autobús o en metro, elegir sus vacaciones en función de que no necesite volar en avión, así como ser incapaz de someterse a una prueba de resonancia magnética o un TAC cerebral cuando es prescrito por su médico.

Según algunas teorías, las personas están biológicamente predispuestas a sufrir fobias como mecanismo de supervivencia primitivo. Estas improntas están grabadas en el sistema nervioso vegetativo o autónomo de modo que el miedo se muestra de forma espontánea como respuesta a un “supuesto” peligro vital. Por esa razón, resulta complicado superar una fobia a través de un mero razonamiento cognitivo, siendo necesario enseñar al cuerpo (al sistema nervioso) a través de un tratamiento de exposición al estresor, hasta que, de una manera profunda, alcance la suficiente seguridad/tranquilidad a través de una desensibilización progresiva.

Dentro de las fobias más frecuentes está la claustrofobia, que afecta casi al 5% de la población. Como su nombre indica, se trata del miedo a estar enclaustrado, es decir, una fobia a entrar o permanecer en algún lugar cerrado, ya sea un ascensor, una habitación, y no poder salir. Otras fobias limitantes pueden ser el miedo a volar o a conducir o las fobias a determinados animales.

En relación con el tratamiento, diferentes tipos de psicoterapia han demostrado buenos resultados a través de reconducciones cognitivo conductuales, técnicas de exposición y desensibilización, entrenamiento en manejo de síntomas a través de aprendizaje en consciencia corporal, relajación, meditación. Algunos casos graves pueden verse ayudados por tratamiento farmacológico.

Es habitual que las fobias simples puedan empeorar, desde el punto de vista sintomático, cuando la persona sufre un trastorno ansioso depresivo. En esos casos, el tratamiento de base de ese trastorno, desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico es fundamental.

Como herramientas innovadoras y de gran utilidad en el tratamiento de las fobias, el centro médico Psiquiatra Zaragoza, ha introducido en su cartera de servicios un tratamiento a través de una plataforma de realidad virtual que permite realizar terapia de exposición y desensibilización para un múltiple número de fobias. A través de unas gafas de realidad virtual, el terapeuta puede aplicar estas técnicas controlando un enorme número de variables de intensidad y respuesta, siendo el anticipo a la exposición “in vivo”.

Los escenarios son configurables en múltiples aspectos, ofreciendo escenas de un enorme realismo que permiten el aprendizaje progresivo. En algunos casos, como parte del tratamiento, se realizan mediciones de respuesta fisiológica y retroalimentación a través de sensores de frecuencia cardíaca o variabilidad de frecuencia cardíaca.

Esta nueva iniciativa propone unas herramientas terapéuticas innovadoras que puedan ser de ayuda en el tratamiento de las fobias y otros trastornos de ansiedad y del estado de ánimo.

El Centro Médico Psiquiatra Zaragoza tiene sede en la Avda. Tenor Fleta, 10. También se puede contactar con ellos a través de su página web o por el correo info@psiquiatrazaragoza.net.



