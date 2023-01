Acquajet y algunas de las mejores recetas con agua mineral Emprendedores de Hoy

El agua mineral es muy reconocida por todos los beneficios que aporta para la salud, contribuyendo a que el organismo funcione de la manera más óptima posible. Para la gran mayoría de las personas, el agua mineral es solo una bebida saludable, pero muchos desconocen que es también ideal para preparar recetas de cocina. Además, hoy en día acceder a agua mineral es muy sencillo. No solo se puede comprar embotellada fácilmente, sino que además se puede optar por un dispensador de agua mineral propio, tales como los que ofrece la compañía especializada en agua a domicilio con dispensador, llamada Acquajet.

Recetas de cocina para preparar con agua mineral Uno de los platos ideales para preparar con agua mineral es el caldo casero de carne. Para ello, basta con sazonar muy bien la carne, para luego echarla y dorarla en una cazuela con un par de cucharadas de aceite de oliva. Después se añaden las verduras y vegetales, para finalmente cubrir todo con abundante agua mineral. Una vez que haya hervido, solo hay que dejar cocer a fuego lento por aproximadamente hora y media.

Otra de las recetas es por ejemplo, la merluza en salsa verde. Para prepararla, solo hay que colocar aceite de oliva en una cazuela y ajo muy bien picado. Una vez comience a dorarse, se agrega harina y se deja cocinar moviendo constantemente. Un poco antes de que esta tome color, se le agregan unos 200ml de agua mineral aproximadamente y se deja hervir. Tras un minuto, se coloca la merluza ya salada con la piel hacia arriba, dejando cocinar por aproximadamente 5 minutos. Después de ese tiempo se da vuelta al pescado para dejar cocinar el lado de la piel a fuego lento por otros 5 minutos, añadiendo finalmente la cantidad al gusto de perejil. Pero estas no son las únicas recetas con agua mineral que se pueden preparar, sino que se puede usar en prácticamente todo, desde postres como tartas de queso, hasta carnes guisadas, arroces y más.

Una forma sencilla y práctica de tener siempre agua mineral en casa La firma Acquajet es una compañía cuyo servicio consiste en la distribución a domicilio de dispensadores de agua mineral. Estos dispensadores no solo constituyen una de las formas más seguras de hidratación, sino también una de las más sostenibles. Además, se trata de una firma con más de 25 años de trayectoria, que cuenta con los certificados de calidad más importantes y pone al alcance de las personas y las empresas la posibilidad de consumir agua saludable y de la mejor calidad.

Todas estas recetas y muchas más recetas son ideales para preparar con agua mineral. Y si se desea incorporar permanentemente esta agua al estilo de vida e incluso a la alimentación diaria, lo mejor es contar con dispensador de agua mineral de la mejor calidad, tal como los que ofrece Acquajet.



