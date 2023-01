Las empresas que quieran vender en TikTok pueden contar con Siddhi Agencia Boutique en TikTok Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de enero de 2023, 17:26 h (CET)

TikTok es la aplicación más descargada a nivel mundial. Está disponible en más de 155 países, en 75 idiomas y llega a aproximadamente 800 millones de usuarios al mes. Solo en España, existen alrededor 8.8 millones de usuarios activos. De estos, el 41 % tiene entre 16 y 25 años, y son en su mayoría mujeres. La receptividad que ha recibido la red social la convierte en una oportunidad valiosa para publicitar productos y servicios. Por esto, las empresas pueden recurrir a una agencia marketing TikTok profesional como TikTok Agencia, la cual se ocupa de emplear diversas herramientas para conseguir una mayor cantidad de clientes.

¿Por qué hacer marketing en TikTok? Gracias al crecimiento exponencial de TikTok en los últimos años, esta red social se ha convertido en el sitio ideal para hacer marketing digital. Aunque al comienzo el público era mayormente adolescente, ahora es posible encontrar personas de todos los grupos y edades. Además, el formato del contenido compartido es audiovisual, logrando captar la atención del usuario a través de dos sentidos importantes: la vista y el oído.

De acuerdo con el informe TikTok Marketing Science Global Time Well Spent, el 48 % de los usuarios es esta plataforma compraron un producto después de verlo en uno de los vídeos difundidos en la red social.

Una ventaja de esta app es su algoritmo, ya que permite que el contenido llegue al usuario indicado sin que este lo siga o busque directamente. Por ello, es un medio ideal para presentar productos y servicios y alcanzar a clientes genuinamente interesados en cierto nicho.

Por otra parte, la red social constantemente ofrece tendencias, ya sean musicales, retos o bailes, entre otros. Los creadores de contenido pueden usar estos elementos a su favor para hacer llegar sus servicios o productos a más personas.

¿Cómo hacer marketing en TikTok? Además de aprovechar las tendencias, en las estrategias de marketing digital puede utilizarse TikTok Ads. A través de esta herramienta es posible crear campañas publicitarias y anuncios dirigidos a un grupo específico de personas. Estos anuncios pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo, el Brand Take Overes una imagen estática o un vídeo de máximo cinco segundos que se mantiene en la app hasta por 24 horas. Sin embargo, el formato más común son los anuncios In-Feedque aparecen mientras el usuario está navegando en el contenido de la red social.

Otra estrategia es llegar al público a través de un influencer. Estas personas son figuras públicas que han creado una comunidad alrededor de su nombre y contenido. Por esto, cuando usan o hablan de una marca, hay más posibilidades de que sus seguidores quieran adquirir el producto.

Para determinar qué estrategia es la más apropiada, se recomienda acudir a una empresa especializada como TikTok Agencia. Esta compañía puede crear contenido para la marca de sus clientes, potenciar su presencia y rentabilizar sus campañas en la red social.

Las estrategias de marketing digital están ligadas a los cambios de las redes sociales y a los nuevos formatos que estas presentan. Por eso, es importante mantenerse actualizado y hacer un buen uso de las plataformas con una agencia marketing TikTok.



