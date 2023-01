No Solo Una Idea, la agencia especializada en marcas personales Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de enero de 2023, 17:13 h (CET)

Conocer a la agencia de comunicación especializada en alzar el liderazgo femenino en marcas personales

No Solo Una Idea es una agencia de comunicación y relaciones públicas que ofrece sus servicios desde las ciudades de Madrid y Granada. Trabaja profundamente el sector moda con su showroom y conectando a marcas con prensa especializada, así como el sector institucional u otros sectores, trabajando el branding de cada una de ellas para ayudarles a comunicar lo que quieren y cómo quieren a sus clientes.

En el caso del trabajo que realiza en personal branding, se llevó a cabo lo siguiente con Piluka de Echegaray, Inma Brea e Inma Barroso, basándose en sus recorridos profesionales, saltando las barreras que pueden haber siendo mujer en el ámbito profesional.

Piluka de Echegaray es una profesional con más de 20 años de experiencia como consultora de imagen personal y corporativa, así como estilista. Su recorrido profesional engloba desde trabajar la imagen de sus clientes hasta ser coach empresarial.

Mediante los cursos que imparte, consigue difundir todos los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su carrera. Asimismo, durante varias ediciones, ha sido la encargada de elegir los looks que lucirán los encargados de entregar los galardones de los Premios Goya, también de los nominados en las categorías de actriz y actor protagonistas, revelación y de reparto, así como de los candidatos a mejor dirección y producción.

Inma Brea es una profesional del coaching y mentora para directivos y líderes organizacionales. Está especializada y reconocida como experta en consciencia aplicada y desarrollo de la identidad. Siendo originaria del mundo tecnológico, consigue desarrollar junto a las personas con las que trabaja un crecimiento personal y empresarial que la diferencia de otros profesionales. Su centro vocacional es la innovación de los procesos personales de autoconocimiento y evolución personal.

Estas tres figuras tienen en común que son prototipos de mujeres empoderadas. Todo un ejemplo de liderazgo femenino, luchando cada una por sus objetivos, en el que No Solo Una Idea está muy orgullosa de potenciar a estas profesionales.

El trabajo de la agencia con estas marcas personales es alzarlas como figuras líderes femeninas y ser la intermediaria entre ellas y la prensa. La agencia difunde el trabajo, la opinión y los conocimientos que transmiten las profesionales a los distintos medios de comunicación. En el caso de Piluka e Inma Barroso, No Solo Una Idea acerca más las marcas personales a medios del sector de la moda, cada una enfocada a su público totalmente distinto. Con el trabajo de Inma Brea, la agencia se especializa en los ámbitos de bienestar, salud mental y gestión emocional en el ámbito laboral.

Así pues, el trabajo que realiza No Solo Una Idea va enfocado al sector y a las necesidades de cada una de las marcas personales con las que trabaja, consiguiendo así los objetivos marcados y el mejor resultado posible dentro del área de comunicación y formación de marca personal.

Todo acerca de No Solo Una Idea No Solo Una Idea es una agencia de comunicación y relaciones públicas que desde Madrid y Granada trabaja en proyectos a nivel nacional e internacional. Representa a firmas del sector de la moda, proponiéndoles ideas nuevas que les ayudan a ampliar su mercado y a tener presencia destacada en medios. Conecta a marcas con prensa especializada en moda, influencers y celebrities, además de acercarlas también al consumidor final, gracias a su conocimiento del mercado de moda español. Apuesta por la creación de campañas personalizadas para sus clientes, eventos exitosos y contenidos para redes sociales y medios de comunicación.

Las acciones de comunicación que realiza incluyen desde lanzamientos y presentaciones de productos y nuevas colecciones hasta desfiles de moda con convocatoria de prensa y ventas privadas.



