Cómo detectar dónde está fallando un restaurante u hotel, por Oh My Business

Cuando un restaurante u hotel no consigue alcanzar sus objetivos, es habitual que los empleados no logren identificar cuáles son los motivos. No es suficiente percibir que algo no está funcionando en el negocio, es necesario localizar de dónde proviene el error para solucionarlo. Una de las formas de hacer frente a esta situación, poder reconocer los aspectos a mejorar y ubicar los cuellos de botella es solicitar los servicios de una empresa externa, específicamente el servicio de Mystery Guest.

Oh My Business, empresa especializada en la gestión de restaurantes, hoteles y eventos, destaca por crear soluciones a medida para cada cliente y, actualmente, ofrece el servicio de Mystery Guest que le dará a dueños y gerentes de restaurantes y hoteles la visión objetiva que necesitan para identificar los errores del negocio.

Conocer las fallas del negocio y recibir un asesoramiento personalizado de la mano de Oh My Business Los propietarios de cualquier negocio hotelero o gastronómico suelen percibir cuándo hay aspectos que no funcionan, pero se les dificulta localizar de dónde provienen los errores. Con el fin de conocer de manera imparcial la opinión de los clientes y los aspectos a mejorar, las empresas pueden contratar el servicio Mystery Guest. Éste ofrece la figura de un experto que observará cada detalle y analizará la atención del personal, los procedimientos, el nivel de resolución de problemas y el estado de las instalaciones, las maquinarias y los insumos. Después, elaborará un informe con los puntos fuertes para potenciarlos y con las áreas débiles para mejorarlas.

Para implementar esta herramienta, un profesional de Oh My Business se hará pasar por un cliente con el fin de recabar toda la información de relevancia para el desarrollo del negocio, sin sesgos ni juicios de valor, para tomar las medidas preventivas, correctoras o de impulso que sean necesarias para que el restaurante u hotel consiga la mejoría.

Ventajas de solicitar los servicios de Mystery Guest Los comentarios que recopila el personal sobre el funcionamiento de un hotel o restaurante suelen estar teñidos con algún sesgo, ya que son personas que están estrechamente vinculadas al negocio. Y, tanto esta situación como la falta de información, son cuestiones que impiden el crecimiento del negocio. Este servicio está diseñado para ser implementado principalmente en restaurantes, hoteles, cadenas de restauración y tiendas de alimentación. Oh My Business ya ha colaborado con numerosas marcas, aportando la información necesaria para mejorar la experiencia de sus clientes y conseguir un funcionamiento óptimo y de calidad.

Si se desea solicitar el asesoramiento personalizado de los expertos de la compañía, los interesados deben completar un formulario disponible en la página web. A continuación, un especialista se pondrá en contacto para diseñar un plan de acción a medida.