Nodos, una empresa de reformas donde la satisfacción del cliente es lo que más importa

lunes, 2 de enero de 2023, 16:37 h (CET)

Cada vez se hace más necesario contar con un espacio acogedor para trabajar, realizar actividades de ocio o encuentros socio afectivos, en la medida en que la era de la digitalización presupone pasar un importante período de tiempo en un solo lugar.

Por ejemplo, la modalidad home office hace necesario que el trabajador cuestione si el diseño de su espacio laboral es el adecuado y le permite ejercer bien sus funciones. Asimismo, tener la posibilidad de invitar a casa a grandes amigos o compañeros de oficina, y presentar novedades en el diseño de cocinas, habitaciones o baños, puede ser una experiencia de mejor interacción.

Sin embargo, entre la dinámica de diseño y reformas de espacios, lo más llamativo para propietarios es, en definitiva, la valorización de los inmuebles para posteriormente ponerlos en venta.

En este contexto, Nodos es una destacada empresa de reformas en España que identifica eficazmente todas estas necesidades, gracias a modelos digitales y su software de gestión empresarial ERP.

La marca y sus valores diferenciales Nodos llegó al mercado del diseño y las reformas de espacio bajo la batuta de la automatización y la tecnología en todos sus procesos, haciéndose a la era de la digitalización y vinculándose con los gustos de los clientes, las tendencias y las mejores oportunidades económicas.

Es decir, es una empresa que ejecuta sus funciones desde diferentes ámbitos y valores diferenciadores. En primer lugar, cuenta con un equipo especializado y siempre coordinado con respecto a las necesidades de los usuarios; o sea, empático y creativo para poner en la mesa una interpretación a la medida. Su visión es una vida de mejor calidad para las personas a través de espacios prácticos, simples y eficientes que garanticen un cambio sostenible hacia una sociedad más humana, ejecutando reformas duraderas y agradables con espacios flexibles con un servicio práctico, integral y controlado.

Asimismo, la inclusión de inteligencia artificial a la gestión de proyectos, permite reafirmar la exactitud en los procesos, tanto en tiempos de entrega como en medidas y diseño de las reformas. Todo ello, por medio del software ERP que, además, proyecta mejores términos económicos para el cliente.

Por su parte, el valor de la responsabilidad y la transparencia se evidencia en la verificación inmediata de disponibilidad en el suministro de las materias primas, para evitar contratiempos o un rediseño que vaya en contra de los intereses del cliente.

También y, no menos importante, el valor de la unidad entre los trabajadores se ve reflejado en los resultados de cada reforma y, por supuesto, en una trayectoria de más de 460 espacios, que posiciona a Nodos en la cúspide de calidad y efectividad.

Tendencias novedosas Para muchos de los arquitectos expertos en reformas, el uso de las texturas ha sido la principal tendencia del 2022 y parece que continuará imponiéndose para el próximo año. Las paredes con acabados en ladrillos falsos les confieren un nuevo aire a los espacios, tanto en oficinas como en las casas, por lo que son muy demandadas, además de los bajos costes asociados a la ejecución de la obra.

Asimismo, la puesta en escena de nuevos roles de interacción en espacios exteriores forman parte de diseños en los que el enfoque está en la vida social. La arquitectura que permite chimeneas, o la colocación de asadores, pequeñas cocinas y lugares de descanso mientras se recibe la brisa, representan opciones llamativas y sugerentes.

No obstante, pese a las tendencias y a lo que está de moda, los clientes siempre tienen gustos específicos que deben ser valorados. En ese sentido, Nodos ejerce como pionero en la inclusión de herramientas tecnológicas, por lo que la digitalización del diseño y la reforma de espacios garantiza finalmente que el resultado sea de plena satisfacción para el consumidor.



