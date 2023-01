Escudos heráldicos en formato digital, con Tienda Heráldica

La heráldica surgió a mediados del siglo XII como señal distintiva en el marco de las competencias que se realizaban entre caballeros. Cada participante utilizaba un símbolo único y propio con el fin de diferenciarse del resto.

Con el paso de los años, la ciencia heráldica se fue transformando y, en la actualidad, el surgimiento de la tecnología permite nuevas formas de acceder a ella. En Tienda Heráldica buscan readaptar este trabajo a los nuevos tiempos que corren sin perder su esencia histórica. Una de las novedades de la empresa es la heráldica en formato digital, mecanismo que ofrece escudos heráldicos en alta resolución.

Los escudos heráldicos de familia se pueden adquirir en formato digital Los escudos familiares heráldicos son figuras de tradición que tienen por objetivo conocer de dónde provienen los apellidos y fortalecer los lazos entre integrantes de una familia. La heráldica en formato digital forma parte de la cultura popular y se encuentra ligada a cuestiones de territorio, identificación personal o estética (por sus colores llamativos y tipografía particular).

En Tienda Heráldica, los archivos digitales de escudos heráldicos en alta resolución incluyen apellido, origen y la descripción de las armas. El grupo familiar puede adquirir escudos simples, dobles, doble bodas o cuádruples de diferentes tamaños con la posibilidad de personalizarlo.

Tienda Heráldica brinda un servicio de asesoramiento para aquellas familias que no tengan información sobre sus antepasados. El sitio online dispone de un formulario para localizar el escudo heráldico de un apellido en particular. En el caso de que la persona no encuentre el suyo, puede realizar una consulta sin compromiso de compra.

La ciencia heráldica es una técnica milenaria que fortalece lazos familiares La ciencia heráldica garantiza una estrecha vinculación con la familia y aporta información valiosa para reconocer la historia de sus ancestros. La técnica milenaria surgida de los heraldos es utilizada por parejas en sus celebraciones de aniversarios y también se presenta como una necesidad personal de incorporar un cuadro heráldico de identificación dentro del hogar.

Los escudos heráldicos se pueden obtener en láminas fotográficas de distintos tamaños con fondos tipo pergamino para imprimir en soporte en papel, lienzo, cristal, PVC, metacrilato, metal o cualquier otro soporte.

El archivo digital de los escudos de armas en alta resolución se entrega en un plazo de 24 horas desde la confirmación del pedido. En Tienda Heráldica aceptan diferentes formas pago: transferencia bancaria, PayPal y tarjetas de crédito. Los precios varían en función de las diferentes opciones que se pueden elegir.

La heráldica busca velar por la pureza y la unión entre familias recuperando moldes clásicos y suprimiendo los excesos que se observan dentro y fuera del escudo de armas. En su formato digital se pretende abaratar costes y ampliar el ámbito de soportes donde reproducirla. Con la tradición y la vanguardia como bandera, en Tienda Heráldica pretenden que las familias puedan mostrarle al mundo la historia de su apellido.