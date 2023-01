Personalización de funda de asientos para la moto, con JM-FUNDAS Emprendedores de Hoy

JM-FUNDAS es una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de fundas para asientos de motos y quads. En cuanto a las primeras, se especializan en modelos para motos de carretera y motos off road (Motocross, Enduro, Motard-Trail y Pit Bike) Fabrican modelos específicos para estilos offroad y competición o fundas de asiento de motos como Custom, Scooter, Naked o Racing.

Sin embargo, más allá de la fabricación de estos accesorios, uno de los fundamentos del negocio es la personalización de estas piezas. Con este servicio, el cliente puede incorporar en la funda del asiento los elementos que considere necesarios para sentirse más seguro y cómodo.

Muchas alternativas para personalizar Los portavoces de esta empresa española aseguran que en esta fábrica y comercializadora disponen de muchas alternativas para personalizar la funda de asiento. Cuentan con varios modelos prediseñados para cada una de las categorías sobre los cuales se puede comenzar a trabajar la personalización. Estas referencias genéricas están fabricadas con tejidos antideslizantes que permiten un mejor agarre en toda la gama de fundas off road.

A partir de aquí, el primer paso para la personalización de los asientos es que el cliente defina qué tipo de motocicleta tiene. Lo segundo a definir es la clase de actividad que va a llevar a cabo con su vehículo. Con esta información puede ir estableciendo la lista de elementos que requeriría para mejorar su desempeño.

En el caso de las fundas de asiento para quads, el equipo de JM-FUNDAS explica que “son más personalizables” porque tienen más superficie para diseñar. En estos casos, se puede trabajar mucho la personalización del espumado, incluyendo la inclusión de aditamentos para la protección lumbar del conductor. También se pueden incluir tejidos con efecto carbono en colores como blanco, gris, negro o rojo para hacer estas piezas aún más originales.

Elementos que sirven para personalizar La tienda de JM-FUNDAS tiene varios elementos que utilizan para personalizar las fundas de asiento. En asientos de carretera utiliza telas efecto carbono en distintos colores, así como otros muchos colores y texturas de telas. Además utiliza distintas costuras en forma de diamante o buds…

También se pueden personalizar los espumados, rebajándolos, estrechando el asiento, haciendo más blando, duro o mismamente sustituir la espuma. Un ejemplo de personalización para motos off road son los humps, que pueden ser de goma o vulcanizados en el propio tejido. Además de darle una característica particular a la funda sirven para evitar que el conductor se deslice por el asiento. Para esta función también destacan las chepas, que se pueden incluir a gusto del cliente.

El tejido es otro de los elementos que se puede personalizar. La tienda ofrece un abanico con más de 20 opciones de tejidos para asiento. Al igual que las moto de carretera, en las motos off road se puede modificar el espumado, con el que existe la opción de elegirlo más duro o más blando o si lo solicita el cliente recogen el asiento y cambian el espumado, también se puede rebajar la espuma para llegar mejor al suelo con los pies o sobre elevar, para los pilotos que son muy altos.

El configurador de JM-FUNDAS Además de un amplio abanico de posibilidades, esta compañía apuesta por el uso de la tecnología para aportar soluciones efectivas a sus clientes. Por ello, ha habilitado en su sitio web un configurador digital mediante el cual el comprador puede diseñar su funda. Aquí se pueden elegir elementos como materiales, colores, refuerzos y humbs antideslizantes. Al final, el usuario obtendrá un producto diseñado por él mismo y totalmente original.



