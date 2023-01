Mar Chancosa y su servicio de radiofrecuencia INDIBA Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de enero de 2023, 16:25 h (CET)

La grasa localizada es uno de los problemas estéticos más visibles y puede generar muchas inseguridades, en especial cuando se encuentra en zonas que no se pueden ocultar o disimular. La aparición de ciertos signos de envejecimiento faciales y la caída del cabello son otros dos síntomas que causan preocupación entre las personas que los padecen. Dar solución a estos inconvenientes es posible con radiofrecuencia INDIBA, una tecnología ampliamente usada en la medicina estética.

En Mar Chancosa, un centro estético con sede en Valencia, prestan este servicio. Con esto, ofrecen la posibilidad de eliminar cúmulos de grasa localizada de forma indolora y efectiva, permitiendo lucir un cuerpo más estilizado; a la misma vez que permite un aspecto más natural y joven del rostro y restaurar la salud del cabello.

Radiofrecuencia INDIBA, un gran aliado contra la grasa localizada La radiofrecuencia INDIBA es un tratamiento no invasivo que puede ser aplicado a nivel corporal, facial o capilar. Esta tecnología hace uso de la radiofrecuencia a 448 kHz para regular y estimular las células de los tejidos para que realicen los procesos metabólicos de manera más eficaz, por medio de la aplicación de corriente eléctrica. Con esto, se consigue aumentar el aporte sanguíneo a la zona tratada, promoviendo el flujo de oxígeno y nutrientes, entre otros elementos. Esto genera tres efectos biológicos: vascularización, bioestimulación e hiperactivación.

A nivel corporal, la aplicación del tratamiento INDIBA permite conseguir una remodelación, reafirmación y rejuvenecimiento corporal. Tratándose de una opción indolora y no invasiva, además de no presentar ningún tipo de efectos secundarios, es oportuno utilizar INDIBA cuando existe un exceso de grasa y celulitis o depósitos de grasa localizados en partes del cuerpo como la espalda, caderas, abdomen, piernas, brazos, glúteos, papada, etc.; cuando se tiene una piel flácida y floja, arrugas y piel deshidratada, y también con el propósito de disminuir las estrías.

Los beneficios de este tipo de tratamiento de radiofrecuencia a nivel corporal son muchos. En primer lugar, reequilibra las células, que sintetizan colágeno y elastina; activa el metabolismo, reduce la grasa y la apariencia de celulitis sin dañar otras células y evita la nueva formación de grasa en los tejidos tratados. También es muy importante destacar que con INDIBA es posible disfrutar de una piel más suave y con mayor firmeza, una celulitis menos visible, una silueta modelada y una mejor elasticidad. Por último, este tratamiento genera un efecto tensor y mejora la hidratación y luminosidad de la piel.

Además de su aplicación corporal, la tecnología INDIBA ha demostrado que consigue grandes resultados en el rejuvenecimiento del rostro, con la reducción de arrugas y líneas de expresión desde la primera sesión, proporcionando un aspecto natural sin dañar el tejido. Al mismo tiempo, mejora la hidratación y luminosidad de la piel, aumenta la elasticidad, aprieta los párpados y levanta las cejas caídas y, por último, mejora la zona del contorno de ojos (bolsas, ojeras y arrugas).

Para llevar a cabo el tratamiento, se limpia y desinfecta la zona a tratar y se aplica una crema conductora de las ondas de radiofrecuencia. Seguidamente, es aplicada la radiofrecuencia en manos de un profesional durante 30-45 minutos. Es conveniente acudir a un mínimo de seis sesiones y continuar con una o dos por mes. Los efectos son duraderos y pueden notarse desde las primeras sesiones de aplicación.

El tratamiento también es útil para evitar la caída del cabello La caída del cabello es otro de los aspectos más preocupantes a nivel estético, afectando cada vez a un mayor número de personas. De acuerdo con estudios recientes, el 90 % de los hombres mayores de 21 años presentan caída del cabello en la zona frontotemporal. En cuanto a las mujeres, lo padecen un 30 % de ellas, entre los 40 y 60 años de edad.

La radiofrecuencia INDIBA también resulta útil para resolver este tipo de problemas, ya que su aplicación favorece el crecimiento del cabello, mantiene la población capilar, consigue un pelo más fuerte y resistente y evita la caída del mismo, mostrando excelentes resultados desde las primeras sesiones.

En Mar Chancosa, el tratamiento de radiofrecuencia INDIBA es llevado a cabo por su equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector, garantizando el éxito del mismo. Desde su página web, es posible hacer las reservas para disfrutar de sus servicios.



