El éxito en la producción de eventos de la mano de James Dam Studio Creativo

El 2022 significó la recuperación del turismo en España, y con él, la realización de eventos corporativos como ferias y reuniones de negocios. Esta consolidación definitiva regresó la actividad durante este año a las cifras que se manejaban antes de la pandemia, con perspectivas futuras muy optimistas.

Un lado muy positivo de este ‘regreso a la normalidad’ ha sido la repercusión que esta reactivación ha tenido sobre las empresas que organizan eventos. Un ejemplo de ello, es James Dam Studio Creativo, que informó estar cerrando un año totalmente positivo en el que no ha parado de crecer.

Un excelente año para la agencia James Dam Studio Creativo es una agencia que engloba multitud de servicios. Trabajan con construcciones efímeras, paisajismo y organización de eventos corporativos con un servicio con visión 360º. Para ello, cuentan con un personal con más de 35 años de experiencia que ha prestado sus servicios de logística, almacenaje y montaje.

Trabajan tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. Este año, la expansión de la firma se ha fundado en la nueva línea de negocios de retail. Esta está compuesta por las líneas para showroom, tiendas y los expositores comerciales. Son suministros que la empresa aporta de manera personalizada a cada uno de sus clientes.

Jordi Pérez, CEO de la firma, dice que el éxito de estas nuevas líneas obedece, además, al hecho de que todo el personal se avoca a cada cliente. Trabajan para conocer sus necesidades y su potencial. De esta manera, diseñan una solución adecuada que se ajusta a sus requerimientos.

Mucho énfasis en la logística El CEO de James Dam Studio Creativo asegura que en estas nuevas líneas de negocio han hecho mucho énfasis en materia logística. Durante sus años de experiencia, han visto que esta es una de las principales debilidades de las empresas. “Habitualmente hay muchas dificultades”, dice Pérez.

Por esa razón, no solo se han concentrado en fabricar muebles expositores de gran calidad. Han diligenciado fórmulas para que los clientes puedan disponer de ellos en el lugar que los necesitan. Esto es importante, sobre todo, en aquellos casos en los que se manejan muebles de gran tamaño, que no pueden ser trasladados en furgonetas.

Un aspecto importante en la fabricación de muebles expositores de esta firma es el diseño. Cuando se trata de muebles de grandes dimensiones, los dividen en componentes modulares que pueden enviarse y colocarse en cualquier punto de venta. Esto sirve para cumplir con las normativas de palet que hay en la Unión Europea. Al igual que en sus otras líneas de negocio, James Dam Studio Creativo se involucra de lleno para ofrecer opciones adaptadas a cada cliente.



