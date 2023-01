¿Cómo funciona un purificador de aire? Emprendedores de Hoy

Un purificador de aire es un aparato que se encarga de eliminarpartículas tóxicas del aire, incluidos virus, bacterias, polen, alérgenos, polvo, moho y humo, entre otros. Estos dispositivos permiten tener un aire limpio en el hogar y por ende, llevar una vida más sana.

Dentro de sus beneficios vale destacar que reduce gripes, alergias, ataques de asma y hasta el COVID. Además, ayuda a dormir mejor, incrementa la concentración mental y quita malos olores, entre otros beneficios.

Según la ONG Ecologistas en Acción, el 73% de los españoles respira a diario aire contaminado con Dióxido de Nitrógeno, partículas PM 2,5, Ozono y otros elementos nocivos. Una alerta mayor es el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se expone que el aire en los interiores de los hogares puede ser de 2 a 5 veces más dañino que en el exterior. Por lo cual, es importante contar con uno o varios purificadores de aire en casa.

La compañía AIR8 Tech afirma que sus purificadores mejoran la calidad de vida gracias a su filtrado HEPA, el cual es tecnología de grado médico.

El proceso de purificación del aire con AIR8 Los modelos de purificadores AIR8 con filtros HEPA eliminan hasta el 99,97% de la contaminación del aire. Además de actuar contra olores y combatir el moho y humedad, esteriliza el aire de patógenos como los virus estacionales que suelen aparecer regularmente.

El purificador de aire AIR8 absorbe el aire del entorno con un filtro silencioso y lo pasa por entre 4 y 6 etapas de purificación, dependiendo del modelo del equipo. La primera etapa de purificación es la de pre-filtro, donde se captan partículas de polvo, caspa, polen y otros contaminantes del aire. En su segunda etapa, de filtro de Carbón Activo, se combaten los malos olores y compuestos orgánicos volátiles (VOCs). Estos últimos compuestos son sustancias químicas que se convierten en vapores o gases, que se encuentran en pinturas, muebles, materiales de construcción, equipos de oficina (copiadoras, impresoras, etc.), adhesivos, etc.

En su siguiente etapa, de filtro catalizador frío, los niveles de toxicidad de los gases son disminuidos. Con su filtro HEPA, etapa cuarta del proceso, se eliminan el 99,97% de partículas nocivas con tamaño de hasta 0.1 micras como lo son el COVID, virus y otras bacterias. En su quinto proceso de luz UV-GI se utiliza una luz ultravioleta que esteriliza y evita que las partículas se multipliquen. Y en su última etapa de ionización, se esteriliza la habitación.

Los equipos de AIR8 resultan muy convenientes para las habitaciones, baños, cocinas y otras áreas internas del hogar. Ideales para situaciones donde hay integrantes de la familia que tienen alergia al pelo de mascota, para baños que sufren de humedad por no tener salida de ventilación, para evitar malos olores en la cocina, en caso de exceso de polvo por remodelaciones, en primavera que aumenta el polen, entre otros.

Otro punto importante para el uso de estos dispositivos es que poseen un modo automático que emiten luces cuando detecta partículas contaminadas, activando fuerza máxima de limpieza. Además, son muy fáciles de trasladar de habitación en habitación dado que tienen un peso bajo.

Sobre AIR8 TECH AIR8 TECH es una empresa internacional que nació durante la pandemia y desarrolló una tecnología de grado médico para eliminar partículas nocivas en el ambiente garantizando así aire interior limpio.

Sus dispositivos comenzaron a comercializarse en España y otros países europeos, y han tenido gran demanda en espacios como hogares, colegios, oficinas, restaurantes y hoteles, entre otros. En octubre pasado han lanzado su tienda online para vender exclusivamente en España.

En estos ultimos días navideños se encuentran ofreciendo un 30% de descuento en todos sus purificadores de aire para compras de un dispositivo, además de que ofrecen el regalo de un purificador para compras mayores a dos purificadores de aire. No solo eso sino que también se encuentran ofreciendo envío gratis a toda España y prueba de 30 días con posibilidad de devolución.



