Serxo González, premio al mejor fotógrafo de bodas de España

lunes, 2 de enero de 2023, 15:54 h (CET)

Este fotógrafo en Vigo ha recibido por cuarto año consecutivo el premio al mejor fotógrafo de bodas de los Wedding Awards, en los que se homenajea a los mejores fotógrafos de boda a nivel nacional.

Uno de los recuerdos más emocionantes de la vida de las personas, de esos para los que se reserva uno de los rincones especiales de la mente, es el día de la boda. Por eso, cuando se decide dar el sí quiero y uno se pone a organizar el que será el evento del año, se quiere que todo salga perfecto, para que todos disfruten y sobre todo se lleven un hermoso recuerdo. Precisamente para eso, para conseguir inmortalizar cada mirada, cada risa, cada sorpresa… es fundamental contratar los servicios de un buen fotógrafo de bodas profesional.

Serxo González, fotógrafo de bodas profesional, ha sido premiado por cuarto año consecutivo en los Wedding Awards de bodas.net (a la par que otros profesionales). Si uno se encuentra en ese momento de buscar el mejor fotógrafo para la boda es posible que le interese conocer su trabajo. Reside en Vigo, Galicia, pero su talento no conoce barreras y ha realizado diversos reportajes de bodas en el extranjero.

Capaz de convertir fotografías de boda en obras de arte “La clave está en encontrar un fotógrafo con el que conectes en 4 aspectos: estilo, calidad, feeling y precio. Cuando consigues generar esa confianza, esa conexión, todos se sienten cómodos para dejar aflorar esa espontaneidad capaz de convertir fotografías de boda en verdaderas obras de arte” explica Serxo.

Este fotógrafo de estilo fotoperiodístico y natural cuenta que uno de sus secretos para conseguir fotografías de boda originales es, pasar desapercibido por momentos “cuando la gente se olvida de la cámara es más fácil capturar esos momentos más divertidos, aunque tampoco hay que cerrarse a hacer fotos espectaculares buscando posados cuando la ocasión lo merece” confiesa.

¿Qué incluye el servicio de fotografía para bodas de Serxo González? Serxo González, ofrece un servicio de fotografía y vídeo para bodas en Vigo, con el que además de una gran colección de fotografías y álbum de bodas, se pueden contratar servicios adicionales como: photocall, preboda, postboda, una presentación con las mejores fotos el mismo día de la boda, vídeo, fotógrafos extra o un servicio de asistente de iluminación que no se encontrarán con otros profesionales en Galicia, un servicio innovador con el que Serxo quiere romper las reglas de la fotografía de boda consiguiendo fotos espectaculares.

¿Por qué contratar a Serxo como fotógrafo de bodas? La mejor forma de valorar la calidad de un fotógrafo es, sin duda, conociendo su trabajo y las opiniones de las personas que ya han disfrutado de sus servicios.

De él dicen cosas como “buscaba el mejor fotógrafo de Vigo y vaya si lo encontré”, “cercano, creativo, apasionado” o “fotógrafo barato y de calidad excepcional” como se puede comprobar visitando su página web o su perfil de negocio en Google.

Por otra parte, no todas las parejas quieren dedicar el mismo presupuesto a la fotografía de su boda “por eso ofrezco mis servicios a través de distintos paquetes, desde el más sencillo hasta el más completo, lo que me permite ofrecer precios verdaderamente muy competitivos” explica Serxo.

Tanto si uno se encuentra preparando su propia boda como si conoce a alguien que está organizando la suya, no se puede dejar de visitar la web de Serxo para conocer en profundidad su trabajo, sus paquetes de servicios y, quien sabe, quizá para encontrar al fotógrafo de boda.



