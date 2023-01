Las vitaminas y minerales para hacer frente al invierno de FarmaSky

Las vitaminas y minerales son micronutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo debido a que participan en muchos procesos de este como la producción de energía, formación de huesos, etc. Por ello, las personas deben consumir estos nutrientes esenciales, los cuales pueden obtener de dietas balanceadas. Sin embargo, durante etapas de crecimiento, embarazo, climas fríos y otras situaciones es necesario consumir suplementos que contengan las cantidades de vitaminas y minerales requeridas por el cuerpo. En FarmaSky las personas pueden encontrar el suplemento vitamínico que necesitan para estar sanas durante el invierno y todo el año.

¿Por qué es importante para la salud tomar vitaminas y minerales en invierno? En invierno, muchas personas suelen contraer infecciones respiratorias debido a que los microorganismos causantes de estas sobreviven más tiempo en temperaturas bajas. De igual forma, durante esta época del año la gente es más susceptible a enfermarse por las condiciones a las que se expone como el estar rodeado de otros en busca de calor. Muchos minerales y vitaminas (como la C y la E) ayudan a reforzar el sistema inmunológico, por lo que consumir algún suplemento vitamínico es una forma de mantenerse sano en las épocas de frío. En la tienda online FarmaSky está disponible una gran variedad de suplementos de las diferentes marcas reconocidas en el mercado, cuya efectividad para evitar enfermedades durante el invierno está demostrada. Algunas de estas marcas son Multicentrum, Redoxon, VitAlter, Bion3, etc. La mayoría de estos suplementos contienen no solo las cantidades adecuadas de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita, sino también otras sustancias beneficiosas para la salud como los probióticos.

Vitaminas y minerales disponibles en FarmaSky Cada una de las vitaminas y minerales que existen ejercen una función específica en el cuerpo, por lo que es importante elegir el suplemento vitamínico que contenga aquel micronutriente que se necesita. Por ejemplo, la vitamina D participa en la formación y mantenimiento de huesos y dientes y quienes sufren de osteoporosis deben tomar suplementos que contengan esta vitamina. Por otra parte, quienes se quieran mantener sanos durante el invierno deben adquirir aquellos productos que contengan vitaminas C, A y E y minerales como Selenio y Zinc. FarmaSky es una tienda online de productos de parafarmacia y farmacia que cuenta con un extenso catálogo de suplementos vitamínicos para cada necesidad. Estos productos se encuentran divididos por categorías y marcas para que el cliente pueda elegir el de su interés rápidamente. La empresa, además, ofrece precios económicos en todos sus suplementos y artículos debido a que es distribuidora directa de los laboratorios que los fabrica.

En FarmaSky ofrecen asesoramiento farmacéutico personalizado a través del correo electrónico o vía telefónica para que los clientes puedan elegir adecuadamente aquel suplemento vitamínico u otro producto que necesitan. Este asesoramiento está bajo la guía de expertos que están disponibles en todo momento vía online y por teléfono.