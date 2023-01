Sport And Trend, el espacio donde encontrar los elementos necesarios para jugar a pickleball

El pickleball es un deporte con elementos similares al tenis, pádel, bádminton y ping-pong. Su diferencia radica en que la pelota es perforada y, por lo tanto, va más lenta y permite intercambios más largos. En ese sentido, lo más importante durante la ejecución del juego es, en definitiva, la táctica más que otras destrezas y habilidades.

Precisamente, dichas características han permitido que este deporte creado en Estados Unidos y con una continua expansión en diversos países de Europa, se convierta en un atractivo juego de estrategia.

A pesar de ello y de su auge en los últimos años, los elementos y herramientas no son tan fáciles de conseguir. La mayoría de tiendas deportivas enfocan su atención en disciplinas más reconocidas y con mayor incidencia competitiva. No obstante, Sport And Trend ha comprendido las nuevas dinámicas y acogida del pickleball y, en su espacio virtual, ofrece las herramientas necesarias para su adecuada práctica.

Accesibilidad y disponibilidad 24/7 En la sección de pickleball en Sport and Trend los usuarios pueden adquirir una cantidad de artículos, sin restricciones de acceso por productos agotados.

Esta tienda realiza rigurosamente estudios de mercado en el contexto del juego y, al identificar las necesidades de los deportistas, ofrece productos como la red pickleball portátil, para que el entrenamiento se pueda desarrollar en el espacio elegido y conveniente para el cliente. En ese sentido, sus patas anchas y arqueadas proporcionan estabilidad adicional en días de vientos y zonas inestables. Además de ser fácil de instalar, cuenta con una forma práctica para guardarla y transportarla.

Por su parte, la tienda también exhibe dos tipos de pelotas: la softjim premium y la basic. La diferencia radica en el material y en el peso de las pelotas. Una es más pesada y rápida que la otra y se usan para interiores o exteriores.

Finalmente, la tienda online dispone de 4 tipos de palas pickleball que presentan diferentes características en términos de peso, agarre, núcleo y superficie, por lo que el precio también difiere.

Facilidades de practicar pickleball Aunque esta disciplina es similar a la dinámica de juego y la técnica del tenis, demanda menos exigencia física y técnica, aunque su ritmo es más rápido.

La clave es la táctica o estrategia que se ejecuta en cada uno de los lanzamientos. Además de ello, como no es un deporte que se identifica plenamente a nivel competitivo y profesional, el acceso es más fácil y, por lo tanto, personas de todas las edades y condiciones sociales pueden practicarlo en espacios especiales para su ejecución, o en lugares donde el deportista se encuentre más cómodo y pueda llevar las herramientas y accesorios para el entrenamiento.