Definir una estrategia empresarial, el propósito de las pymes para este 2023

Las previsiones económicas para España en el 2023 son positivas, en medio de un contexto europeo en el que prevalece la tendencia a la recesión. Los analistas aseguran que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto subirá el año que viene un 1.2 %. Datos moderados en indicadores como el desempleo y el consumo apoyan esta tesis.

Este último indicador señala que la gente seguirá adquiriendo productos y servicios en la misma medida que lo está haciendo hoy en día. Sin embargo, firmas como ene Consulting recalcan que las marcas que quieran aprovechar ese mercado estancado deberán desarrollar una buena estrategia empresarial.

Más empresas luchando por la misma cantidad de compradores La empresa ene Consulting es una firma de expertos que se encarga de desarrollar estrategias de marketing, e-commerce y branding para todo tipo de pymes. A través de estos servicios mejoran la comunicación de las empresas con sus públicos mediante una estrategia empresarial para construir marcas más fuertes y relevantes.

Justamente, esta es la misión que deben tener las compañías para competir con garantía de éxito durante el 2023, independientemente de su actividad económica. El director de ene Consulting, Nacho Ridaura, subraya que esto es especialmente crucial en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Afirma que deben luchar con más ímpetu que nunca para ganar y mantener una cuota del mercado.

Esta afirmación se basa en lo que también prevén los analistas. Si bien se espera que la economía española no caiga en recesión, sí va a frenar su crecimiento. El consumo de bienes y servicios mantendría su volumen, pero no crecerá. Esto implica que las empresas tendrán que trabajar para no perder las ventas que tienen hoy o tratar de abrirse un espacio para posicionarse.

Posicionamiento y branding en 2023 El director de ene Consulting explica que en 2023, el espacio indicado para ganar posicionamiento en el mercado es el digital. Durante el año 2022, el 50 % de las empresas ha invertido el 40 % de su presupuesto publicitario en formatos y medios digitales. Los analistas coinciden en el hecho de que el año que viene esa tendencia se va a mantener.

Para que la estrategia empresarial de marketing sea efectiva, debe abordarse con una visión integral. Ridaura propone el modelo de ene Consulting como una solución viable que consiste en abordar el plan desde dentro de cada cliente. Es decir, integrarse a la estructura de cada compañía para hacer equipo con ella y aportar soluciones adecuadas a sus necesidades.

Con este nivel de asesoramiento estratégico, las empresas pueden aprovechar a los expertos de la firma consultora, incluso bajo la figura de un interim manager. Es una metodología de trabajo que se basa en el acompañamiento durante el diseño y el desarrollo de todo el proceso. Así, incrementan su capacidad competitiva y aumentan las probabilidades de éxito del plan que elaboren.