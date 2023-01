Pareja recuperó la "velocidad de crucero" en un 2022 para la ilusión y el futuro Comunicae

lunes, 2 de enero de 2023, 12:21 h (CET) 2022 ha sido un año intenso en Pareja, en el que el gobierno municipal ha culminado muchos proyectos, necesarios para la localidad, al tiempo que se ha ido recobrando la actividad normal tras la pandemia Pareja en el último año ha ido recuperando de forma paulatina la actividad normal mediatizada por los efectos sanitarios y económicos del coronavirus. No obstante durante toda la pandemia el Ayuntamiento estuvo "al pie del cañón, atendiendo a todos los vecinos desde el primer minuto". De hecho el año 2022 comenzó con la realización de test por parte de personal sanitario contratado por el consistorio a todos los vecinos el día de Nochevieja.

Al margen de la pandemia, una de los principales objetivos del gobierno municipal es la de potenciar el Turismo, "por las enormes potencialidades que tenemos en el municipio y como principal palanca para la creación de empleo y desarrollo económico", tal como señala Javier del Río, alcalde de la localidad desde 1999.

Por tal motivo han sido numerosas las iniciativas desarrolladas en este ámbito por el consistorio durante el último año. Como la creación de visitas turísticas guiadas que recorre los principales lugares de Pareja: plaza Mayor, puerta del Sol, Museo de las Brujas, eremitorio o plaza de toros. La actividad se ha completado con la edición de un folleto explicativo. Los interesados pueden concertar la visita cualquier día del año, llamando al propio Ayuntamiento con al menos 48 horas de antelación. La actividad se realiza a través de una empresa de ocio activo recién radicada en Pareja.

En este mismo sentido, el Ayuntamiento cuenta con una nueva instalación, el Museo de las Brujas de Pareja. De manera previa, el Ayuntamiento había editado el libro: "Alcarria Bruja. Historia de la hechicería en Guadalajara y los procesos de la Villa de Pareja", realizada por el historiador y arqueólogo, Javier Fernández Ortea. Así, el 30 de abril se procedió a la apertura y primera visita guiada del museo creado en el interior del torreón, un lugar emblemático, posiblemente el edificio más antiguo de Pareja, que el Ayuntamiento ha venido recuperando durante años, y que ya estaba preparado como espacio museístico. Y es emblemático porque también se retuvo entre sus muros a una de las reas acusadas como brujas en uno de los diferentes procesos judiciales realizados a mediados del siglo XVI por el Tribunal de la Inquisición de Cuenca. Los elementos del museo también han sido realizados y diseñados por el autor del libro. El lugar se ha convertido en visita obligada para quienes se acercan a conocer Pareja.

Otro de los elementos patrimoniales que se ha recuperado y puesto en valor de cara al turismo es el eremitorio visigodo, de los siglos VI-VIII, que se ubica junto al azud de Pareja y que ha sido fruto de una minuciosa excavación arqueológica promovida por el Ayuntamiento. En las últimas semanas se ha completado con la instalación de señalética, con paneles informativos y se ha mejorado su acceso.

Respecto del Hotel "El Balcón del la Vega", construido y equipado por el Ayuntamiento, que venía ofreciendo un importante servicio de hostelería y alojamiento a vecinos y visitantes, su adjudicatario finalizó la actividad en noviembre de conformidad con el consistorio, que le ha adquirido cocina, enseres y electrodomésticos, y en breve se licitará nuevamente para seguir ofreciendo este servicio.

Asimismo, en el año 2022, se ha apostado por la convocatoria de eventos turísticos, una dinámica que contará con nuevas propuestas en el futuro, a tenor de los resultados obtenidos. Los días 13 y 15 de agosto hubo en Pareja, en la zona del polideportivo, una concentración de autocaravanas turísticas llegadas de toda España. Unos días después, llegaron cerca de 1.000 motos, en otra gran concentración motera de ámbito nacional.

Importante actividad deportiva

En 2022 no solo se han recuperado todas las pruebas deportivas que tradicionalmente acoge Pareja, como el Triatlón de Pareja, que celebró su XV edición en mayo, sino que se han ampliado. De hecho, el 21 de agosto se celebró por primera vez una competición oficial de piragüismo en el azud de Pareja, el Open Interterritorial de piragüismo, en el que hubo más un centenar de participantes de numerosos puntos de España, como Navarra, Aragón, Valencia o CLM, más sus acompañantes. Muchos de ellos pasaron el fin de semana en el pueblo y en la comarca, propiciando así otra de las grandes inquietudes municipales: favorecer el turismo deportivo.

El Acuatlón Dani Molina celebró el 11 de junio su V edición en el entorno del lago de Pareja con la participación de 278 inscritos, entre ellos 63 niños y jóvenes.

En septiembre, se celebró la VII Carrera Lago de Pareja. Contó con casi 400 participantes en sus distintas categorías, desde los más pequeños hasta los más veteranos, y que supuso un gran éxito de organización y participación.

Nuevas infraestructuras

El Ayuntamiento de Pareja ha continuado, en 2022, con su programa de modernización de infraestructuras e instalaciones, no solo en Pareja, sino también en las pedanías, siempre teniendo en cuenta que para el municipio, favorecer la práctica deportiva es, además de un reclamo turístico, una parte importante de la política municipal en todos sus núcleos urbanos.

En 2022 se ha mejorado pista de pádel mediante la renovación del pavimento de moqueta que estaba deteriorado por el uso, con una inversión de 4.816 euros.

En agosto pasado se llevó a cabo la instalación necesaria para la iluminación de la pista polideportiva de Cereceda, tal y como habían pedido los vecinos. Se invirtieron, en este concepto, 15.310 euros. La nueva iluminación se estrenó con motivo de las fiestas patronales de esta localidad, en agosto pasado.

También en agosto se ejecutó la obra de reforma de la pista deportiva de la escuela, que estaba muy deteriorada y que ya está siendo usada por los alumnos a diario. Cuenta con un vistoso y funcional acabado al que se ha sumado nuevo mobiliario deportivo. El Ayuntamiento de Pareja invirtió en ello 30.994 euros.

En las últimas semanas también se ha finalizado la obra de mejora de la Plaza de la Puerta del Sol, con renovación de redes de agua potable y saneamiento, adoquinado y mejora de aceras con losa de piedra. Y lo mismo ha ocurrido en la calle de las Campanas, entre la iglesia y la Fuente de Palacio. Con todas estas actuaciones se ha mejorado notablemente el entorno monumental del gran templo parejano, así como el principal acceso al hotel El Balcón de la Vega. Todo ello ha supuesto una inversión de 101.687 euros

El Ayuntamiento de Pareja se preparó a conciencia para la reapertura de la temporada de la piscina municipal, con la reforma completa de los vestuarios, ahora completamente accesibles, que cuentan con una nueva instalación eléctrica, de fontanería, nuevos sanitarios, grifería, duchas, taquilla, bar, agua caliente, y nuevo mobiliario para la zona del taquillero. La reforma ha supuesto una inversión de 95.517 €.

Pedanías y urbanizaciones

El Consistorio ha continuado también su programa de mejoras en las pedanías. En agosto de 2021 se solicitó a la Agencia del Agua de CLM la solución a los problemas de abastecimiento de agua que sufre la localidad de Cereceda en algunos periodos punta de alta afluencia en verano, hasta que la obra de la tubería de Morillejo se ponga en servicio. En concreto, se solicitó la mejora del manantial de la Canaleja y la renovación de la red de alta, de un kilómetro de longitud, que une el manantial con el depósito del agua, por ser la vieja una tubería obsoleta, de fibrocemento. La renovación de la tubería se finalizó en el mes de septiembre y se puso en servicio junto con la mejora del depósito de agua potable. En las últimas anualidades se había renovado por completo la red de agua potable de Cereceda que presentaba importantes problemas por obstrucciones con una importante inversión de Ayuntamiento con la que colaboró la Diputación provincial.

En Casasana se ha mejorado una de las viviendas de las antiguas escuelas, y se ha pavimentado la calle de acceso al depósito de agua, que se encontraba de tierra. Y se adquirió el local contiguo al edificio del Ayuntamiento, para usos municipales.

En la pedanía de Tabladillo, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la pintura interior y exterior del Centro Social, lugar de reunión de los vecinos. Además se ha restaurado el lavadero, que se encontraba en ruinas. Además de esa actuación, se ha realizado y puesto en servicio, coincidiendo con la festividad de la Virgen de las Candelas, la instalación de agua ornamental no potable en recirculación que va desde la fuente vieja hasta el lavadero, así como la iluminación del recinto, con lo que ha quedado una acogedora y recoleta zona pública, de esparcimiento y disfrute.

Respecto de las urbanizaciones, el Ayuntamiento ha continuado con la convocatoria de ayudas destinadas a las tres Entidades urbanísticas del municipio, con las que se está en permanente contacto: Las Anclas, El Paraíso y Peñalagos. Se ha destinado a diversos proyectos solicitados por las propias urbanizaciones que han supuesto una aportación económica de 21.645 euros sufragados por el consistorio en el año 2022, cantidad a la que sumará la de la inminente nueva convocatoria para 2.023.

Bajada de impuestos, ayuda a empresas locales y empleo.

En los últimos meses el Ayuntamiento de Pareja ha vuelto a bajar los impuestos como viene haciendo en los últimos años,y a apostar por el empleo. "Bajando impuestos a los ciudadanos, se ayuda a los ciudadanos", señala el alcalde de Pareja, Javier del Río. Por ello, el pleno municipal aprobó por unanimidad del Plan de recuperación municipal frente al COVID, con ayudas del 50 % en el IBI por primera residencia en el municipio. Además, se han bajado al mínimo el impuesto de Plusvalía y apoyado a bares y comercios con la disminución de tasas de basuras y terrazas. En el ámbito de empleo, se han vuelto a convocar los planes municipales de destinados a mantenimiento de espacios municipales y pequeñas obras.

Bienestar Social, escuela y lucha contra la despoblación

En el área de Familia y Asuntos sociales, el Ayuntamiento ha aumentado el número de horas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Actualmente el SAD que presta el Ayuntamiento venía atendiendo a 6 personas. Desde el mes de agosto se cuenta con un mayor número de horas para este fin que van a permitir dar servicio a otros 5 nuevos usuarios de Pareja, así como crear un nuevo puesto de trabajo.

Además desde el mes de septiembre se ha reabierto la Ludoteca destinada a niños de 0 a 3 años, permitiendo la conciliación familiar y laboral de sus padres, ubicada en una de las aulas del Colegio Virgen de los Remedios, abierta de lunes a viernes en horario escolar, y en la que además se crea un nuevo puesto de trabajo. Asimismo, se han realizado, después de dos años por la pandemia sin poder hacerlo, los talleres con actividades lúdicas y educativas de verano destinados a los más pequeños de la localidad.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, se ha interesado por la labor que el Ayuntamiento, junto la asociación "Pueblos con Futuro" realiza para apoyar la la lucha contra la despoblación y por la integración de las distintas familias de acogida que viven en Pareja desde hace meses. ACNUR, que tiene implantación en más de 135 países está realizando un proyecto de sensibilización con la situación de personas que se han visto forzadas a salir de sus países, y pone como ejemplo de integración la actividad de estas familias en la villa alcarreña. "Gracias a la presencia de varias familias llegadas de otros países que aquí trabajan y se han integrado a la perfección, la escuela de Pareja ha aumentado considerablemente su número de alumnos, y se produce un beneficio mutuo para el pueblo y para las familias", señala Javier del Río.

Todos los escolares matriculados en Pareja reciben ayudas por valor de 200 euros para material escolar mediante la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento en el mes de octubre.

Otros servicios

Pareja vuelve a disponer desde agosto de servicio de Cajero automático, instalado por Caixabank en colaboración con Diputación de Guadalajara y el propio Ayuntamiento de Pareja. Esta colaboración, para la que el Ayuntamiento ha cedido un local en la planta baja de la Casa Consistorial, ha supuesto la vuelta a Pareja de un importante servicio, que nunca debió haberse perdido.

Los alcaldes de los municipios de Alique, Alocén, Budia, Chillarón del Rey, Durón y Pareja, todos ellos municipios afectados por el corte de la carretera N-204 con motivo de las obras del Viaducto de Entrepeñas, trasladaron al Gobierno de España su malestar por los numerosos perjuicios que el cierre total al tráfico de la carretera está generando a vecinos, empresas, servicios básicos y visitantes de toda la comarca en una reunión mantenida con la subdelegada del Gobierno en Guadalajara. La carretera ha estado cortada cuatro meses, y su reapertura producida el 23 de diciembre va a ser provisional. Vuelven a solicitar a la subdelegación que NO se cierre esta importante vía de comunicación y que, en todo caso, se permita el paso regulado como mínimo en un carril.

Trabajo continuo, eficaz y cercano

El alcalde de Pareja, Javier del Río, ha destacado la labor de todos los concejales del equipo de gobierno y de los trabajadores municipales, asi como "el importante, continuado y eficaz trabajo que se hace desde el Ayuntamiento de Pareja los 365 días del año en los distintos ámbitos competenciales, procurando atender a todos los vecinos del municipio con los recursos limitados que disponemos, como se ha hecho, por ejemplo, durante toda la pandemia, resolviéndoles problemas y no creándolos, mejorando su calidad de vida, ofreciéndoles servicios necesarios con la mayor calidad, pagando además menos impuestos por ello, y sobre todo con cercanía y proximidad".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas BikeStocks recomienda las mejores bicicletas y complementos para regalar en los Reyes Magos Repara tu Deuda Abogados cancela 236.304€ en Pinto (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad La importancia de elegir unas buenas rejas de seguridad, según Carpintería Metálica Villanueva Los RR.MM. finalizarán la Cabalgata de Bañugues entregando personalmente regalos a los niños y niñas empadronados o escolarizados en la parroquia del Cabo de Peñas La agencia de marketing Bocetos.com impulsa el programa Kit Digital de subvenciones a la digitalización