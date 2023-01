¿Qué hacer?, ¿qué pensar?

La Vanguardia nos vende los indultos y la supresión de la sedición como una solución, como una manera de reducir la tensión. Como una promesa cumplida. “Tras los indultos, la sedición suprimida”. Editorial. 12-11-22.



Hay medios, que nos vende todo eso, no como una solución del conflicto, sino, como una cronificación. También hay medios, que hablan de estas cesiones, como si fueran traiciones. El tema es complejo, el tema nos divide: En un bando, los que hablan de distensión, y de adecuación de la legislación. Y en el otro bando, los que dicen que el PSOE, nos engaña, pues quiere romper España.

La cosa se ha aprobado, a pesar, del follón desatado. Follón que no ha llegado a la calle. La calle no se ha movilizado. (…). No se ha movilizado, pero, se oyen cosas, como ésta: “Si los independentistas consiguen de este gobierno, la amnistía o, el referéndum de autodeterminación, el PSOE sufrirá un bajón”.