lunes, 2 de enero de 2023, 08:35 h (CET) La votación, el pasado día 15 se vivió en el Congreso de los Diputados, se produjo en un clima extremo de crispación, entre acusaciones de los socialistas al PP, a los jueces y a la llamada derecha mediática, de “golpistas”, aludiendo incluso al 23-F de 1981. Una referencia completamente inaceptable que no hace más que aumentar la tensión.

En paralelo, el Gobierno está sometiendo al Tribunal Constitucional a un acoso nunca visto, un verdadero ataque a la separación de poderes, base de toda democracia. Lo ocurrido en el Congreso trasciende con mucho la acción legislativa, es una actuación contraria al espíritu y a la letra de la Constitución con la única finalidad de permitir que los separatistas celebren una consulta destinada a la autodetermainción.

Si esta deriva no se frena, estaríamos al principio de un camino conducente al fin del sistema del 78 que tantos beneficios ha reportado a la convivencia en España.

