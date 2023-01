Las Hermanitas de los Pobres y la poesía Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

lunes, 2 de enero de 2023, 08:30 h (CET) La Asociación de Consumidores San Jorge de Zaragoza invitó a Mª José Castejón, a Pilar Hernandiz y a mí a dar un recital de poesía el día 22 de diciembre en la residencia de ancianos de Las Hermanitas de los Pobres. Cuando su presidente, D. Vicente Rech, me lo propuso, me sentí hondamente honrado al haber sido elegido entre tantos poetas como hay en Zaragoza para llevar la tea del sosiego, del amor y de la sonrisa, a nuestros queridos y respetados mayores.

Sin pensármelo un segundo, le dije que sí y le di las gracias por la confianza depositada en mí. De lo que tengo, escogí aquellas poesías que se prestan más a la interpretación. Y una vez allí, le eché todas las ganas para hacer vibrar de emoción a los ancianos. La verdad es que, por sus caras, se notaba que las personas allí congregadas estaban disfrutando del recital y eso me daba más alas. Incluso hubo una señora de entre el público que se animó a recitar de memoria una sentida poesía dedicada a su nieta fallecida hacía mucho tiempo.

En fin, la verdad es que me sentí muy satisfecho de haber participado en el recital y por ello, desde estas líneas quiero agradecer a la residencia de Las Hermanitas de los Pobres el honor que nos hizo al abrirnos las puertas de su casa y de su corazón.

