Dentinova, la clínica dental especialista en tratar la fobia dental de los pacientes

sábado, 31 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Son muchas las personas a las que, por una u otra razón, el ir al dentista es sencillamente algo que les provoca pánico. De hecho, el miedo al dentista es tan común que se conoce como fobia dental. Esto se convierte en un problema si se considera que para tener una buena salud dental es necesario acudir regularmente a estos especialistas; no hacerlo podría traer consecuencias. No obstante, hay clínicas dentales como Dentinova, la cual se especializa también en fobia dental, ayudando a las personas a acabar con ese miedo al dentista.

¿Miedo al dentista? Estas podrían ser las causas Se estima que en España, al menos el 30 % de las personas tiene fobia dental, es decir, sufre miedo al dentista y se lo piensa dos veces antes de ir a una consulta con estos profesionales. Las causas pueden ser varias. Una de las más comunes tiene que ver con haber vivido una mala experiencia en una clínica dental, la cual muchas veces no se manifiesta de una manera clara, pero queda marcada en el subconsciente de la persona.

Así mismo, también se dan casos de fobia dental causada por malas experiencias vividas por personas cercanas, ya sean familiares o amigos. Estas experiencias de terceros de alguna manera sugestionan al paciente, causándole temor y progresivamente un miedo más severo.

Otra de las causas tiene que ver con el uso de la figura del dentista como castigo, amenaza o manipulación negativa durante la infancia. Y por último, puede deberse a una mala experiencia presenciada que ha generado un impacto en el subconsciente por una imagen desagradable.

Una clínica dental donde se trata de forma efectiva y profesional el miedo al dentista Dentinova es una clínica dental compuesta por un equipo de especialistas con mucha experiencia en la odontología y muy familiarizados con la fobia dental. Allí se dedican a conocer al paciente, sus expectativas e ilusiones en su primera visita, comprometiéndose a cumplirlas en la medida de lo posible. Para ello, se aseguran de escuchar a su paciente y empatizar con su situación, ofreciéndole al final diferentes alternativas que servirán de solución al miedo durante el tratamiento.

Por lo general, los especialistas de Dentinova utilizan la sedación para llevar a cabo la mayor parte del tratamiento en una sola sesión, realizando así el 90 % del tratamiento y dejando así el otro 10 % para próximas visitas, ajustes y detalles necesarios para acabar de lograr excelentes resultados.

La sedación se puede realizar de dos formas: la sedación gaseosa o la intravenosa, y el dentista deberá optar por una o por la otra teniendo en cuenta las necesidades del tratamiento y las características del paciente. Otra opción que tienen en cuenta desde Dentinova es la psicología conductiva, que consiste en sesiones psicológicas consecutivas de adaptación, apoyo de la conducta, control de la ansiedad, etc.

Aquellas personas que forman parte del 30 % de españoles que confiesan tener miedo al dentista, encontrarán en esta clínica un tratamiento adecuado y una solución a su problema, todo ello de la mano de un equipo de cualificados profesionales con amplia experiencia en el sector.



