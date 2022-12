Cheque servicio y ayudas económicas, por INIMA Rehabilitación Emprendedores de Hoy

Los ciudadanos en España que padecen de significativos problemas de salud, tienen el gran beneficio de optar por el cheque servicio y ayudas económicas para poder pagar sus tratamientos, los cuales pueden llegar a ser muy caros y hasta inaccesibles para algunos.

Uno de los servicios a los que acuden muchas personas que tienen reconocido el grado de dependencia es INIMA Rehabilitación, un centro especializado en diversas patologías, entre ellas ictus, traumatismos, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, entre otros síndromes de demencia que causan incapacidad a quienes los padecen. El mismo destaca por brindar servicios de rehabilitación a domicilio con una óptima atención.

¿Qué tratamientos ofrece INIMA Rehabilitación? Los ciudadanos que tienen el beneficio de cheque servicio y ayudas económicas pueden solicitar los tratamientos a domicilio del centro INIMA Rehabilitación. En este lugar ofrecen precios competitivos en cada una de las terapias.

Los individuos que necesiten un tratamiento, pero que no tengan dinero para asumirlo, deben saber que desde este centro cuentan con un equipo de trabajo social y acompañamiento que se encarga de ofrecer información, solicitar y gestionar ayudas económicas como aquellas relacionadas con la Ley de Dependencia, valoraciones de discapacidad, incapacitaciones, entre otras.

El equipo también gestiona citas con las diferentes administraciones y se ocupa de redactar informes sociales. Asimismo, brinda apoyo con la elección de recursos sociales, haciendo una valoración e informe integral de las personas afectadas.

Entre los tratamientos que realizan en el respectivo centro, se encuentran la fisioterapia, la cual puede incluir ejercicios y actividades de movilidad que resultan muy beneficiosos para pacientes diagnosticados con enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, lesión medular, traumatismo craneoencefálico, entre otras.

Por otra parte, el equipo de especialistas pone a disposición terapia ocupacional para que las personas mejoren su independencia en las llamadas Actividades de la Vida Diaria (AVDs) como vestirse, caminar, comer, moverse, bañarse, etc.

Por qué muchas personas eligen este centro de rehabilitación para sus tratamientos Muchas personas eligen a INIMA Rehabilitación para sus tratamientos no solo porque ayudan a gestionar el cheque servicio y otras ayudas económicas, sino también por sus tarifas competitivas y adaptadas a las necesidades de cada paciente.

Las sesiones individuales de fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva y logopedia a domicilio parten de los 45 euros y tienen un tiempo de 45 minutos. Adicionalmente, cuentan con bonos de 5 sesiones desde 210 euros y bonos de 10 sesiones desde 400 euros. El coste de los trámites sociales y de acompañamiento es de 50 euros. Para mayor información acerca de los servicios disponibles, es recomendable visitar su página web.



