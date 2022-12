Ommnio, una app de comunicación interna para empresas Emprendedores de Hoy

El ritmo y las formas actuales de comunicarse están dejando obsoletos los sistemas tradicionales de intercambio de información interna en las empresas. El correo electrónico se ve desbordado, mientras que hace tiempo el SMS se percibe como un canal anticuado. Los empleados que trabajan fuera de oficinas aún tienen más dificultad para estar conectados a su empresa e informados puntualmente.

Ante este escenario, Ommnio se presenta como una solución eficaz. Se trata de una app de comunicación interna para empresas que facilita la comunicación con todo el equipo de trabajadores de manera eficiente, en todo momento, tengan o no acceso a sistemas corporativos como el correo de empresa.

App de comunicación interna para empresas Ommnio está desarrollada para facilitar la comunicación entre los miembros de la empresa, permitiendo escoger la modalidad que mejor se adapte a las necesidades. Por ejemplo, es posible enviar información masiva a los empleados en grupos de solo lectura, pero también se pueden coordinar los equipos en grupos abiertos de chat.

También integra un sistema de roles y permisos flexibles, con los que es posible asegurarse de que los empleados accedan únicamente a los equipos y la información que les corresponde dependiendo de la posición que ocupan.

Con esta app de comunicación interna para empresas se deja de lado la mensajería instantánea no corporativa como el WhatsApp, asegurando el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

Otras funcionalidades de Ommnio La aplicación integra un chatbot con inteligencia artificial que puede ser programado para proporcionar respuestas a consultas y solicitudes frecuentes. Automatizando este proceso se evitan las tareas repetitivas, ahorrando tiempo que puede ser dedicado al cuidado del equipo.

En una empresa es muy común el envío de documentos, por lo que también se ha incluido un Docubot que resulta realmente útil para la distribución de ficheros personalizados para cada empleado, como nóminas o certificados de formación. De igual manera, hace posible cargar documentos de forma masiva, cambiando el nombre, encriptando y enviando una versión personalizada a cada individuo.

Esta app de comunicación interna para empresas también deja de lado la impresión de documentos y la búsqueda de personas para que los firmen. Esto se debe a que hace posible enviarlos y solicitar las firmas digitales, ya sea en forma individual o masiva en grupos de chat.

Por último, incluye un bot de reporte de horario que envía un mensaje de recordatorio para que el empleado esté atento a su hora de entrada. Al mismo tiempo, registra su tiempo efectivo de trabajo. Con esta información, los administradores pueden supervisar el informe de cada empleado y exportar los datos del equipo a cualquier sistema externo.

Además de facilitar la comunicación, Ommnio simplifica la realización de tareas básicas dentro de una empresa mediante una interfaz fácil de usar. Además, la app es compatible con cualquier dispositivo Android o iOS, incluso con las versiones más antiguas.



