Cómo escribir un libro para principiantes, con Nico Quindt

Hoy en día, escribir un libro ofrece muchas ventajas, tanto para un profesional, ya que le ayuda a posicionarse como un experto en su ámbito y le permite abrirse a nuevos mercados, como para un particular. Una persona común también tiene la oportunidad de contar su historia y transmitirla a su círculo cercano, e incluso muchas personas eligen hacerlo como una forma de terapia.

En ese sentido, una de las alternativas que tienen las personas para obtener un ingreso extra y aprovechar su conocimiento sobre un tema específico es publicar un e-book y venderlo a través de las plataformas online.

Nico Quindt es un escritor con una amplia trayectoria en la escritura y publicación de libros a través de la autopublicación, por lo que ofrece un pack de cursos 3 en 1 para aprender a escribir un libro. De esa manera, los profesionales pueden aprender desde la forma adecuada de escribir su libro hasta la manera de autopublicarlo y potenciar sus ventas.

¿En qué consisten los 2 primeros cursos del pack para aprender a escribir un libro de Nico Quindt? En vista de que el primer paso para escribir un libro es dominar las cuestiones gramaticales y ortográficas, el primer curso del pack 3 en 1 de Nico Quindt contiene información sobre las estructuras y los recursos literarios. Asimismo, los escritores pueden aprender sobre la maquetación y diagramación del libro, además de la programación de un EPUB.

Por otra parte, Nico Quindt ofrece consejos sobre ISBN y propiedad intelectual, marketing para escritores, cómo crear una portada de forma sencilla y cómo crear un trailerbook. El objetivo de este contenido es que las personas que siguen el curso puedan aprovechar su creatividad para escribir cuentos, novelas, ensayos e incluso manuales.

En cambio, el segundo curso se centra en la creación, producción y venta del audiolibro en plataformas como Amazon Audible, Apple Music, YouTube Music y Spotify, entre otras. Esta opción es muy recomendada, debido a que en los últimos años ha crecido el número de personas que prefieren escuchar audiolibros a leerlos en papel o en formato electrónico.

Los escritores aprenden cómo impulsar las ventas de su libro gracias al tercer curso de Nico Quindt Una vez que los escritores dominen las habilidades necesarias para escribir un libro y tengan claro cómo producirlo en formato audiolibro, el tercer curso del pack 3 en 1 se enfoca en impulsar las ventas. En ese sentido, Nico Quindt señala que el administrador de anuncios Amazon Ads es una herramienta ideal para incrementar el número de e-books y libros en formato de papel que se venden al público.

Sin embargo, el curso hace énfasis en la manera correcta de utilizar el Advertising de Amazon en función del presupuesto de cada autor, por lo que es necesario crear una estrategia sólida y probada. Con una metodología simple, quienes accedan al curso pueden crear campañas con técnicas efectivas de optimización para lograr una evolución progresiva.

Para aprender a escribir un libro y generar un ingreso extra, el pack de cursos 3 en 1 que ofrece Nico Quindt es una alternativa recomendada, debido a que permite conocer los detalles exactos.

Como resultado, los profesionales de distintos campos tienen la posibilidad de promocionar sus libros sin necesidad de llevar a cabo una inversión demasiado alta.

Cualquier momento es ideal para escribir un libro, ya que gracias a la autopublicación, las editoriales no son quienes deciden si el libro se va a publicar o no. Es el público quien acaba haciendo la crítica final de si el libro es bueno o no.