Regalos de última hora, sorprender con joyas de lujo éticas Made in Spain

viernes, 30 de diciembre de 2022, 13:48 h (CET)

Se acerca la noche de Reyes y, con ella, el espíritu de estas fechas que invade e ilusiona, pensando en cómo sorprender a los seres queridos. Aún no se tienen los regalos y surgen las mismas dudas sobre qué regalar. De la misma manera, muchos sueñan con un regalo en caja pequeña, que sea de oro macizo y brillante, a poder ser.

Sin embargo, la crisis económica y geopolítica actual, el origen ruso de una gran parte de los diamantes y la mayor preocupación ambiental en todo el mundo han generado que fabricantes y comercializadores de joyas de lujo apuesten por productos de origen ético, libre de conflicto, de mejor calidad y precio más asequible. En este contexto, el futuro de la joyería de lujo está en las piedras preciosas de laboratorio, con la moissanita como reina.

De la misma forma que el hielo puede producirse en la naturaleza o cómodamente en las cubiteras del frigorífico, las piedras preciosas pueden extraerse de yacimientos naturales con el consiguiente impacto medioambiental, o producirse en laboratorios en condiciones controladas. Al igual que los cubitos de hielo del frigorífico, las piedras preciosas creadas en laboratorio tienen la misma composición química y propiedades que su contraparte natural, con la ventaja de tener un precio mucho más asequible y una producción de mayor calidad.

Si bien años atrás, las joyas de lujo más solicitadas siempre llevaban diamantes incoloros en talla brillante, ahora las joyas de lujo de moissanita le están pisando los talones. Esto se debe a que la moissanita parece diamante, cuesta mucho menos, brilla más, resiste mejor los impactos (mayor tenacidad) y es la segunda gema más dura que existe (la dureza en gemología solo hace referencia a la resistencia a ser rayado). Su origen está ligado al impacto de meteoritos, por lo que es extremadamente escasa en la naturaleza y toda la moissanita que se usa en joyería se cultiva en laboratorio, convirtiéndola en una alternativa ética de altísima calidad. Muchos esgrimen que el diamante es la gema más dura, pero dureza, en gemología, es una definición más limitada de lo que se sobreentiende, pues esto solo quiere decir que es la gema más difícil de rayar. Muchos malinterpretan esta información y creen que el diamante es la gema que mejor resiste a los impactos, pero no es así. En gemología, la tenacidad es la propiedad que establece la resistencia de las gemas en el caso de impacto y la del diamante varía de buena a excelente según el plano, mientras que la tenacidad de la moissanita es excelente en todos los planos. Para un anillo de compromiso, esta información es fundamental para tomar la decisión correcta.

FARO es una de las únicas empresas de origen español expertas en moissanitas. Pioneros en España en el diseño y comercialización de joyas de lujo fabricadas en España exclusivamente con piedras preciosas creadas en laboratorio, libres de conflictos armados y responsables con el medioambiente, también ofrecen servicio de joyas personalizadas. De venta exclusiva online para toda Europa, estas Navidades se puede comprar joyas de lujo made in Spain y sorprender con una joya que brilla más que un diamante.



